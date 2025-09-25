Aldo Linares desgranará en Miranda algunas de sus experiencias más impactantes «Mucha gente quiere ver el más allá, pero verlo no es tan bonito»

¿Por qué eres así? Aldo Linares se acostumbró desde que era un niño a escuchar esa incómoda pregunta que todavía hoy de vez en cuando alguien le repite. El famoso colaborador de Cuarto Milenio ha hecho de la búsqueda una constante en su vida, tanto de los misterios a los que nadie es capaz de encontrar una explicación como al porqué tiene esa extraña habilidad sensorial que le permite conectarse con el más allá. Este fin de semana participa en las jornadas Miranda Oculta y mañana (22.00 horas) ofrecerá una charla en el bar La Rayuela en la que desgranará los casos que más le han impactado.

–¿Cuándo ha sido la última vez que se le ha erizado el pelo?

–Hace muy poco me quedé a pasar una noche en una iglesia y reconozco que me puse nervioso. De hecho, aún estoy tratando de digerir algunos fenómenos como los pasos que escuchaba, el revoloteo de pájaros sobre mi cabeza cuando quise salir al exterior...

–¿No siente a veces ganas de salir corriendo?

–(Risas) Son más fuertes las ganas de encontrar un sentido a lo que me pasa desde pequeño.

–¿En qué momento de su vida descubrió que tenía 'poderes' diferentes al resto?

–Tendría seis o siete años. Al principio no le daba más importancia porque lo veía como parte de un juego, pero luego me asusté un poco. Por suerte mi madre y mi abuela, que también eran sensitivas aunque en aquel momento yo no lo sabía, me tranquilizaron.

–Supongo que a veces cuesta decir lo que le pasa por miedo a ser visto como un bicho raro.

–Sí, sobre todo en la adolescencia, porque lo que quieres es ser un chico normal y aceptado por todos. En esos años trataba de negar lo que me pasaba, porque también hay un momento en el tienes miedo de estar volviéndote loco. De todas formas, esa fama de chico un poco peculiar me ha acompañado siempre, aunque con los años he aprendido que puedo ser un bicho raro pero tengo claro que no soy un mono de feria para que algunos se diviertan.

–No le gusta mucho que lo definan como médium.

–No es que no me guste, es que me da un poco de vergüenza, porque por el cine, todos tenemos una imagen muy estereotipada de lo que es un médium y es una palabra que se utiliza demasiado a la ligera.

–¿Existen muchos farsantes dentro de los fenómenos paranormales?

–Demasiados. Por eso pido siempre que la gente tenga mucho cuidado con quienes dicen saber todo en el mundo del misterio. Lo que más me molesta son los sinvergüenzas que se aprovechan del dolor y la indefensión de las personas para sacarles dinero. Me parece algo nefasto y que ha ido a más después de la pandemia porque tras un momento de incertidumbre como el que vivimos todo el planeta, hay más necesidad de encontrar respuestas y siempre están quienes lo aprovechan para hacer negocio.

–La ciencia y el misterio, ¿pueden ir de la mano o chocan casi siempre?

–Cada vez van más de la mano. De hecho, los farsantes a los que me refería, lo que más temen es que se acerque a ellos un psicólogo o un científico. Lo paranormal es más de sentir que de creer, porque no implica ceguera absoluta, y dentro de no mucho tiempo, quizá algunos de los que hoy están en posiciones inmovilistas, se van a dar con un canto en los dientes.

–¿Cómo convencería a alguien que no cree en nada de que existen otras realidades?

–No trato de convencer a nadie, pero es muy mezquino pensar que somos los únicos en el universo. Tiene que haber otras realidades, otras entidades, espíritus,... llámalo como quieras. Igual que hoy podemos comunicarnos por teléfono con alguien que está a miles de kilómetros, ¿por qué un día no vamos a poder comunicarnos con otras realidades? Muchas veces la gente dice 'solo creo en lo que veo', pero la vista del ser humano es muy reducida. Casi todos los animales ven más que nosotros, por lo que hay muchas cosas que escapan a nuestros ojos y que existen.

–¿Por qué nos da tanto miedo pensar en el más allá?

–Quizá porque no nos preparan para morir y porque al margen de las creencias de cada uno, todos nos preguntamos de vez en cuando por el sentido de la vida y de dónde venimos. Es algo que está en la esencia del ser humano, porque en fondo, seguimos siendo exploradores.

–¿Cuál es el caso más extraño al que se ha enfrentado?

–Hay muchos, pero recuerdo uno en Navalmoral en el que no eran entidades humanas sino antropormorfas o uno en Elda en el que me llevaron a una casa perdida en el monte y vi a una mujer asustada con una mancha de sangre en el pecho. Luego me dijeron que había sido asesinada por su marido.

–¿Pueden los espíritus hacer daño e interferir en el mundo real?

–Existe mucha fantasía producto de las películas. En todo este tiempo me he encontrado espíritus bravucones, que insultan, pero no me han agredido. Habitualmente los arañazos que suele presentar algunas personas tienen más que ver con una patología o somatización.

–¿Hay mucha sugestión en el misterio?

–Lo que hay es mucha gente con ganas de ver cosas y en realidad no ven nada. Está relacionado también con que hay personas con una vida pobre, en la que no les pasa nada y están deseando que les suceda algo distinto. Hay mucha tontería con el misterio y la gente piensa que es algo fascinante, pero cuando realmente te pasa o tienes esta capacidad, no es todo tan bonito ni tan ideal.

