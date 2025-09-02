El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La administración regional ha invertido en los últimos años en mejorar el albergue Fernán González. Avelino Gómez

El albergue juvenil de Miranda reabrirá la próxima semana tras finalizar las obras de reforma

La Junta ha invertido 40.000 euros en mejorar el sistema de calefacción y la eficiencia energética

Raúl Canales

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:29

El albergue juvenil abrirá sus puertas otra vez el próximo lunes tras concluir las obras de mejora energética acometidos durante el verano. La empresa encargada ... de ejecutar los trabajos contratados por la Junta ha cumplido escrupulosamente con los plazos previstos y la instalación incluso pudo acoger la semana pasada a los grupos participantes en el festival folclórico Jacinto Sarmiento, aunque después de dar ese servicio, ha cerrado otra vez unos días para acomodar todo antes de recuperar la normalidad.

