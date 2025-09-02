El albergue juvenil de Miranda reabrirá la próxima semana tras finalizar las obras de reforma

El albergue juvenil abrirá sus puertas otra vez el próximo lunes tras concluir las obras de mejora energética acometidos durante el verano. La empresa encargada ... de ejecutar los trabajos contratados por la Junta ha cumplido escrupulosamente con los plazos previstos y la instalación incluso pudo acoger la semana pasada a los grupos participantes en el festival folclórico Jacinto Sarmiento, aunque después de dar ese servicio, ha cerrado otra vez unos días para acomodar todo antes de recuperar la normalidad.

Por ahora solo se puede reservar plazas para el mes en curso, una medida derivada de la incertidumbre que marcó los meses previos a las obras al no estar claras las fechas de disponibilidad, lo que suscitó muchas quejas tanto de los usuarios como de los trabajadores. Los primeros por no poder organizar su estancia en la ciudad con suficiente antelación y los empleados por las dificultades para conciliar su vida laboral y familiar por los constantes cambios en su calendario. Eso motivó que la ocupación bajara en épocas en las que otros años era casi imposible encontrar habitación. Una vez concluida la reforma, todo apunta a que se podrá volver a reservar con mucho más tiempo, como era habitual, y no solo con quince días como sucede actualmente.

La Junta ha pagado 40.000 euros a Mantenimientos Palencia SL para renovar la caldera y el sistema de calefacción, además de cambiar las ventanas de algunos pisos para mejorar la eficiencia energética. Esta inversión se suma a otras acometidas en los últimos años, como los 47.000 euros destinados a sustituir todas las ventanas de la primera planta, una tarea que se encargó a Alucoil, y que permitió colocar un modelo fabricado con aluminio que garantiza más aislamiento y por lo tanto minimiza la fuga de calor.

La intención de la administración regional es mejorar progresivamente una instalación muy bien valorada por las personas que hacen uso de la misma y que brinda una opción de alojamiento muy demandada por la calidad del servicio y por su bajo precio. Las 121 plazas disponibles suelen estar muy solicitadas tanto por personas que están de paso en la ciudad como por grupos más numerosos. Aunque la gran mayoría de quienes eligen el albergue para su estancia en Miranda son menores de 30 años, ya que el recinto depende de la consejería de Juventud y está incluido dentro de la red nacional de albergues, que contempla precios más económicos en base a la edad. Pero a la instalación ubicada en la carretera de Anduva han acudido visitantes procedentes de todas las regiones del país y también grupos de música, charangas, colectivos culturales y turistas extranjeros que pasan unos días en Miranda.

El espacio también es utilizado por los alumnos que estudian las carreras de grado que la Universidad de Burgos (UBU) puso en marcha recientemente en la ciudad. Desde que se anunciaron las obras, la Junta tranquilizó al rectorado confirmando que este curso también podría disponer de las plazas reservadas para los estudiantes cuando comenzaran las clases. Hasta finales de este mes, no se espera la llegada de esos usuarios, por lo que no tendrán ningún problema ya que a partir del próximo lunes, las puertas estarán abiertas con normalidad.

A lo largo de 2024, por el albergue Fernán González pasaron 4.158 huéspedes, una cifra elevada y que sin embargo se queda lejos del curso anterior, en el que se llegaron a superar los 5.000 usuarios. Concluidos los trabajos de mejora, la ocupación volverá a incrementarse.