El albergue juvenil de Miranda está pendiente de «una reforma estructural inmediata»

El Fernán González está pendiente de «una inmediata reforma estructural». Trabajos que ya están valorando arquitectos de la Junta de Castilla y León y que ... son el motivo por el que se ha modificado en esta ocasión el sistema de reserva de plazas, pasando de abrirse el calendario para el año al comenzar el ejercicio a permitirse sólo hacerlo a quince días vista, de cara a evitar tener que hacer cancelaciones de habitaciones ya contratadas, con el consiguiente problema para los clientes.

Ésa es la explicación que daba el consejero de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante su visita este lunes a Miranda para conmemorar el 25 aniversario del centro administrativo de la Junta en la ciudad, aunque tampoco ha dado más detalles sobre la intervención que se va a llevar a cabo en un inmueble que no está vinculado a su departamento y en el que se han ido haciendo actualizaciones y reformas en los últimos ejercicios. La más reciente, a finales del pasado año fue la sustitución de 40 ventanas con una inversión de unos 48.000 euros;y, ya entonces, estaba previsto que en 2025 se renovaran, el resto, otras 46. Pero entonces, en la última visita que realizó la directora de Juventud, Estela López, a mediados de noviembre del pasado año, no se apuntó nada de que se estuviera barajando una actuación integral. Tampoco en el borrador de presupuestos (están prorrogados los de 2024) que presentó el ejecutivo de Fernández Mañueco incluían una partida para esa finalidad.

Lo que sí que descartó González Gago es que la instalación vaya a ser un lugar de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados (Menas). Para empezar porque, aseguró, «nosotros como Junta de Castilla y León no tenemos ninguna confirmación oficial que conlleve el hecho de que se vaya a producir la presencia de Menas en Miranda»;pero, además, en caso de que así fuera, no sería ése el emplazamiento a elegir porque la política en esa materia del ejecutivo regional está enfocada a buscar su acogimiento !en pisos de convivencia, de pequeño tamaño, no en una infraestructura como el albergue juvenil. La Junta no tiene por objetivo convertir el Fernán González en un centro de menores extranjeros no acompañados», aseveraba.

Tampoco forma parte de su Consejería el Hangar de Arte Joven, pero preguntado sobre el futuro de un proyecto que quedó inconcluso hace 15 años y que Miranda Temática quiere rescatar, apuntó González Gago que «la Junta siempre estudia todas las peticiones respecto al uso de espacios públicos y más, si no tienen un uso. Seguro que lo están estudiando con el cariño que procede».

Mucho más concreto fue a la hora de describir el grado de satisfacción de los mirandeses con la atención que les brindan en la sede administrativa regional en la ciudad. Alrededor de 160 ciudadanos acuden de media al día para la realización de sus gestiones en todas las áreas. Una papel especial juega entre todas ellas el registro, donde se hacen unos 50 trámites diarios –a lo largo del año alcanzan los 13.000– a los que hay que sumar otras 10 personas que por jornada acuden a solicitar información. «La nota es del 8,7 sobre 10, destacando en la encuesta realizada a los usuarios «la amabilidad, la profesionalidad y la eficacia» con la que son atendidos cuando acuden a realizar alguna consulta o trámite.

«El firme propósito de este centro es acercar la administración a la ciudadanía, hacerla más cercana y eficaz, respondiendo a uno de los firmes objetivos que nos hemos establecido en la legislatura: cuidar y reforzar la atención al ciudadano», apuntaba González Gago.