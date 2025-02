El albergue Fernán González de Miranda mantiene la reserva de plazas a tan solo un mes vista

María Ángeles Crespo Martes, 11 de febrero 2025, 00:02 Comenta Compartir

A nadie, a no ser que se esté hablando con alguien que no sea de Miranda, que las charangas son una parte importante de la fiestas sanjuaneras, y que no hay cuadrilla, más veterana o más novel que no cuente con una para poner su ... particular música a la fiesta en la que ellas son las verdaderas protagonistas.

Dado que son 75 las cuadrillas, por muy aficionados a la música que sean los mirandeses, es imposible contar con músicos de la ciudad y lo que toca es contratar charangas que llegan desde los más recónditos lugares. Hasta ahora en muchos de los casos el lugar en el que se alojaba a los integrantes de estas festivaleras agrupaciones musicales era el Albergue Juvenil Fernán González, dependiente de la Junta. Y no puede decirse de modo tajante que esa no vaya a ser esa una opción, pero lo que está claro en este momento es que las cuadrillas que tenían en mente alojar a los músico en el albergue no podrán saber si tienen plazas disponibles o no para ellos hasta unos días antes de que comiencen las fiestas de San Juan del Monte de este año. Y eso va a ser así porque tal y como se ha informado desde la propia Junta de Castilla y León «este año no se ha abierto el calendario anual a efectos de reserva de plazas y sólo se puede reservar a mes vista, por indicaciones del Instituto de la Juventud». Teniendo en cuenta que este año el día de San Juan es el 9 de junio el plazo para hacer la reserva, y por lo tanto saber si se podrá contar con las plazas necesarias para alojar a los músicos, se abriría en la semana previa; el día en el que las cuadrillas estarán participando ya en actividades festivas, como los juegos populares. Si para contratar plazas se tuviera en cuenta el día central de cada mes, que podría ser así ya que en estos momentos es precisamente ése el tope que está establecido –a día de hoy sólo se pueden coger reservas hasta el 15 de febrero– para hacerlo habría un margen algo mayor ya que se podría estar hablando de 15 de mayo para acudir al albergue y hacer las tradicionales colas que hasta ahora se habían hecho en los primeros días del mes de enero. Las cuadrillas que habitualmente contaban con el albergue, y otras que este año habían pensado que disponer de él para el alojamiento de los músicos iba a posibilitarles ahorrar se han encontrado con la negativa y lo único que les han podido ofrecer en el establecimiento dependiente de la Junta es la posibilidad de dejar teléfonos de contacto para que en el momento que se vaya a abrir el plazo para la reserva en el mes de junio, o si antes se produce alguna novedad que les pueda afectar, se les avise. Imposible mediar Algunos de los responsables de estas cuadrillas se han acercado hasta la Cofradía para explicar cuál es su situación y saber si desde la junta directiva se les podía echar una mano para encontrar una solución al problema con el que se han encontrado. El presidente y todo su equipo conoce el problema al que se están enfrentando pero «aunque nos encantaría poder ayudarles nos resulta imposible. Cómo se gestione el albergue en cuanto al modo de hacer las reservas no nos compete y no podemos meternos en el terreno de la Junta». Habrá que ver si al final las charangas se alojan en el Fernán González o se les busca otro espacio.

Miranda de Ebro