Los lunes se abren las puertas del albergue al público, desde las cinco y hasta las siete y media, para ofrecer la información que se precise. Avelino Gómez

El albergue Andrés Terrazas de Miranda ha acogido a 247 peregrinos en este año 2025

Como es tradicional los meses de julio y agosto son los que están registrando un mayor número de pernoctaciones

María Ángeles Crespo

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

Mujeres, hombres, jóvenes y no tanto, nacionales o extranjeros, de todo podemos encontrar entre los peregrinos que a lo largo de lo que llevamos de ... año han pasado por el albergue Andrés Terrazas de la ciudad. Un lugar de cita obligada para muchos de los que realizan el Camino de Santiago haciendo etapas por la Vía de Bayona. Incluyendo a todos los que desde enero y hasta ayer mismo pernoctaron en el espacio del que se encargan los integrantes de la asociación mirandesa Amigos del Camino, hay que indicar que han sido 247 los peregrinos que han pasado por Miranda, la última una mujer francesa de La Rochelle. Una cifra, al alza, muy alejada de la que se dio en 2018, año en el que entró en funcionamiento este alojamiento que en aquel entonces recibió a 212 personas.

