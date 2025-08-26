El albergue Andrés Terrazas de Miranda ha acogido a 247 peregrinos en este año 2025

Mujeres, hombres, jóvenes y no tanto, nacionales o extranjeros, de todo podemos encontrar entre los peregrinos que a lo largo de lo que llevamos de ... año han pasado por el albergue Andrés Terrazas de la ciudad. Un lugar de cita obligada para muchos de los que realizan el Camino de Santiago haciendo etapas por la Vía de Bayona. Incluyendo a todos los que desde enero y hasta ayer mismo pernoctaron en el espacio del que se encargan los integrantes de la asociación mirandesa Amigos del Camino, hay que indicar que han sido 247 los peregrinos que han pasado por Miranda, la última una mujer francesa de La Rochelle. Una cifra, al alza, muy alejada de la que se dio en 2018, año en el que entró en funcionamiento este alojamiento que en aquel entonces recibió a 212 personas.

Las cifra siempre son frías, pero sirven, sin duda, para tomar el pulso del trabajo que se hace en entidades como la que se encarga de atender a los peregrinos que pasan por la ciudad. Como viene siendo habitual es en la época veraniega en la que se incrementa la ocupación del albergue. De hecho fue en julio cuando se llegó hasta los 40, una cifra que a falta de una semana para que acabe agosto ya se ha superado al haberse llegado ayer a los 41 peregrinos.

Los datos con los que se trabaja en este momento del año, comparándolos con los que se cerró el último ejercicio –en 2024 hubo 277 pernoctaciones–, hace pensar que «vamos a superar las pernoctaciones del año pasado», apunta el vicepresidente de la entidad José Ignacio Gutiérrez.

De la misma opinión es el presidente, José Antonio Caubilla que incide en que la presencia de peregrinos va creciendo año tras año «entre otras cosas porque se va sabiendo que aquí se les dispensa un buen trato y atención. Lo constatamos en los comentarios, muy positivos sobre su estancia aquí que dejan reflejados quienes pasan por el albergue en algún momento».

En sus dependencias, abiertas para que quien lo desee reciba la información que precise los lunes de 17.00 a 19.30 horas, se proporcionan también las credenciales para que los peregrinos emprendan el camino. En ese capítulo este año ya se han entregado 105 frente a las 146 del pasado año. Es un dato halagüeño para los Amigos del Camino, pero según apunta Caubilla, con poca repercusión en cuanto al día a día de la asociación.

«La tramitación de las credenciales es una tarea importante, se han entregado muchas en lo que va de año. Esto nos demuestra que la gente de Miranda tiene ánimo de hacer el camino o al menos algunas etapas, pero este interés no se refleja en las actividades de la asociación. No hay altas en cuanto a los socios». Ahora mismo son alrededor de 170.

Mirando al futuro

También en la asociación se tomas un pequeño respiro en cuanto a las actividades en época veraniega, así que la primera de las salidas será el 6 de septiembre. «El alcalde de Burgueta ha organizado una etapa desde allí y hasta Miranda, y participaremos». Después la primera que puede considerarse propia es la que harán el día 7 desde Belorado a San Juan de Ortega.

Los Amigos del Camino seguirán potenciando la Vía de Bayona y para ello van a «reactivar nuestra página web. Algo que realizaremos gracias a una subvención que nos da la Xunta».

También quieren hacerse más presentes en la vida de la ciudad con actividades para los más pequeños, como los talleres que ya se han hecho en el Centro Cívico o charlas y actividades en los colegios. «Todos los centros que deseen saber algo del camino pueden contactar con nosotros y allí estaremos».