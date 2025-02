Aking Chan, un chino en el campo de concentración de Miranda

Hacer lo correcto, llevó a Aking Chan a enrolarse en un carguero con el que recorrer medio mundo para llegar a España a luchar contra ... el fascismo. Fue uno del centenar de chinos que se calcula se integraron en las brigadas de combatientes republicanos y el único de esa nacionalidad (de las cincuenta constatadas ) que pasó por el Campo de Concentración de Miranda.

Instalación a la que siguiendo sus pasos han llegado esta semana dos compatriotas suyos, aunque residentes en Los Ángeles. Hwei-Ru Tsou y Len Tsou, que llevan varias décadas investigando y certificando la presencia de nacionales de ese país en la contienda española, tal y como han documentado en el libro 'Los brigadistas chinos en la Guerra Civil. La llamada de España '. Un trabajo que publicaron por primera vez en Taiwán en 2001 y doce años después, en 2013, en España, y que repasa la trayectoria de doce de ellos.

Ambos recorrieron los lugares de la memoria en la ciudad acompañados de Begoña Ariznabarreta, que les puso en la pista del recorrido vital de ese combatiente asiático hace ya cinco años. Era la persona que aparecía en los manuscritos de su padre, Luis Ariznabarreta Zubiaurre, combatiente en el batallón vasco en el que se integró 'Shangai' (así le llamaba) y también prisionero en la misma época, en 1941, en el campo de Miranda. Si bien, aquí no llegaron a verse.

Todo eso lo descubrió su hija cuando en plena pandemia se puso a vaciar el camarote de la que había sido la vivienda de su progenitor. Allí aparecieron una serie de manuscritos sobre la Guerra Civil, con la cronología de su recorrido y dos específicos de un chino: 'Un chino en el ejército vasco' y 'Rusos y chinos en el ejercito vasco'.

La historia le llamó poderosamente la atención. «¿Un chino?» Curiosidad que llevó a Begoña a empezar a bucear en Internet buscando saber algo más de la presencia de brigadistas de ese país en la contienda española y fue ahí donde dio con el libro escrito por Hwei-Ru Tsou y Len Tsou, con los que se empeñó en contactar.

Lo hizo impulsada, básicamente, por tratar de hacer llegar a su familia los buenos deseos de su padre, que «tuvo siempre la pena, tras la amistad entablada en el frente, de que no le había visto en el campo de concentración de Miranda, en el que coincidieron en 1941, porque ignoraba que se encontraba allí y no lo pudo ver». De ahí, que para cerrar el manuscrito dedicado a Aking Chan, le escribiera una emotiva dedicatoria en la que decía «Amigo, Shangai, desde este rincón de Gasteiz, en Euzkadi, besarkada eta agur bero bat, biotzez zuri (un abrazo y un saludo cálido, de corazón».

Un mensaje que tratando de hacer llegar a su destinatario le hizo ponerse en contacto con los traductores al español de 'Los brigadistas chinos en la Guerra Civil. La llamada de España'. Uno de ellos Laureano Ramírez, amigo personal de los autores, les unió un mes después y desde entonces han mantenido una intensa correspondencia a través de Internet, de la que se ha derivado una profunda amistad; y, esta semana, un primer y emocionante encuentro en persona, del que forma parte Miranda, su campo de concentración y sus escenarios memorialistas.

Un tema que les une y les apasiona, aunque no compartan historia, ni vivencias, ni siquiera idioma. Una barrera que ahora se supera fácilmente con el traductor de Google y que en la década de los 30 del siglo pasado también supieron solventar con gestos los combatientes por la democracia, porque tienen claro que Aking Chan sólo hablaba chino.

Pero eso es sólo una anécdota. Lo importante es que ambos estaban en el lado correcto de la historia. Una historia que «necesita ser preservada y recordada. Y no porque aquí estuviera el padre o la madre de alguien, sino por el futuro. Tenemos que entender qué pasó aquí, por qué pasó, por qué esa gente vino», incidió Hwei-Ru Tsou, que lleva cuatro décadas dedicada al tema.

Contra el fascismo

No olvida que son personas que «no conocían el idioma, ni a la gente, ni nada de este país. Vinieron porque se dieron cuenta de que si el fascismo no era parado en España, todo el mundo iba a estar metido en una guerra. Y estaban en lo cierto. Así que la gente arriesgó su vida, no importaba si iban a sobrevivir o morir, porque había que hacer lo correcto y lo hicieron», aseguró.

Y como agradecimiento a uno de ellos, a Aking Chan, al que su padre consideraba un amigo, Begoña se propuso el reto de contactar con su familia para trasladarle el mensaje dejado por su progenitor en los manuscritos y lo ha conseguido. Esos textos encontrados en el camarote fueron el acicate para que se pusiera a invertir «lo que le pasó a mi padre y también a Chang, para saber dónde había acabado».

Y le ha encontrado. No a él, que ya ha fallecido, pero sí a su familia, en París. En el país vecino, a dónde 'Shangai' partió desde Miranda, donde fue soltado el 21 de septiembre de 1943, tras seis años de cautiverio en distintos penales, los dos últimos en la ciudad.

«Así lo pone en su ficha. Escribí al archivo de Ávila y me mandaron información de cuándo había sido liberado y quién le había venido a buscar». En este caso una representación de la embajada de China. Una historia que va a contar con detalle en un artículo que en próximas fechas va a publicar en la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria.