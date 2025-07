El ajedrez mirandés da un golpe en el tablero

Como un buen jugador que con un audaz movimiento evita el jaque mate del rival y acaba ganando la partida, el ajedrez mirandés, después de ... un tiempo aletargado, ha remontado el vuelo. La escuela siempre ha gozado de buena salud, pero cuesta que pasada la adolescencia, los jugadores sigan activos.

«Para la población que tenemos, puede decirse que Miranda cuenta con un nivel alto y con mucha tradición», asegura Ricardo Clavero. Quizá que nunca haya habido un jugador profesional que sirva como referente sea uno de los motivos por los que muchos acaban pasándose a otros deportes que requieren menos disciplina. «Es como plantar un tomate en el desierto», asegura Clavero para ejemplificar porqué ninguno de los compañeros de tablero que ha tenido a lo largo de las últimas décadas, pese a tener potencial, han llegado a la categoría de Maestro. «Es muy complicado porque necesitas conseguir normas y para ello necesitas jugar torneos en los que haya Maestros y ganarles, algo que por esta zona es casi imposible. Cataluña, por ejemplo, tiene más torneos y jugadores y es más viable, pero aún así aspiramos algún día a jugar con un titulado y dar la sorpresa», explica.

Clavero es de los que sigue el pie del cañón. Ya no es miembro pero se sigue dejando ver por el Club Danubio, ha dado clases, tuvo un bar que se llamaba Jaque Mate en el que el ajedrez era protagonista y ahora queda los martes a echar unas partidas con un pequeño grupo en La Rayuela. Recientemente participó en el Open Internacional en Vitoria junto a seis mirandeses que alcanzaron una buena clasificación final y cuyas partidas fueron televisadas por canales especializados. Es un síntoma de que el ajedrez mirandés ha recuperado su nivel federado, pero no el único, ya que hay un jugador que está entre los mejores del mundo en la modalidad 960 y dos niños que participarán en el campeonato de España sub 12. «Animaría a todos los que les gusta el ajedrez a jugar y federarse para conocer gente de fuera», asegura Clavero.

Como en todos los ámbitos, la tecnología también ha supuesto una revolución en el ajedrez. «Cuando yo era niño me gastaba la paga en ir a Vitoria a comprar revistas para aprender, mientras que ahora en el móvil tienes a tus ídolos explicándote sus partidas. Se ha democratizado el conocimiento».

Los entrenamientos también han cambiado. Ya no hay que jugar contra uno mismo, sino que puedes enfrentarte on line a un rival de cualquier rincón del planeta o incluso enfrentarte a una máquina. «Para analizar tus movimientos solo tienes que dar a un botón», reconoce Clavero.

Pero la tecnología, por mucho que evolucione, nunca podrá supli el talento e intuición, cualidades indispensables para ser buen ajedrecista, aunque el cóctel necesita también muchas dosis de constancia, dedicación y paciencia. «Cuando alcanzas cierto nivel, si quieres avanzar y mejorar, tienes que meterle muchas horas y estudiar mucho», señala este mirandés, que tiene claro que el ajedrez es un deporte, por su elemento competitivo, pero es mucho más. «Es un arte por su constante búsqueda de la belleza pero también una ciencia porque se puede estudiar y cada vez de forma más exacta. En lo personal me ha enseñado mucho, por ejemplo a tomar decisiones bajo presión y a planificar cosas y ejecutarlas», remarca.