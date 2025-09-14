La Agrupación relanza la Feria de Artesanía de Miranda Para la cita de este año han conseguido reunir a veintiocho artesanos, siete más de los que participaron en la última

Hay ocasiones en las que se trabaja y parece que el esfuerzo no se ve recompensado como se esperaba, pero cuando se insiste y se insiste se acaban recogiendo frutos. Eso es lo que podría decirse del empeño que se ha puesto desde la Agrupación Mirandesa de las Artes que paso a paso está consiguiendo relanzar la Feria de Artesanía, que es cita obligada durante las fiestas de Altamira en el parque Antonio Cabezón.

Había decaído, decidieron asumir las tareas de organización hace tres años y en esta edición «hemos superado el número de participantes, han venido artesanos nuevos, casi el 60% lo son, y tenemos representación local, así que estamos contentas», apuntaban Noemí Davia y Ana Fuentes, el 'tándem' que lleva las riendas de la agrupación.

Para aumentan el número de participantes se precisaba disponer de más carpas, «lloramos un poco, se han reparado algunas y se ha pasado de diecisiete a veintiuna de las del Ayuntamiento». Y, además, se propuso que quienes lo desearan trajeran sus propias carpas y «han venido siete trayendo las suyas». Así las cosas se reunieron veintiocho artesanos, siete más que el año pasado, locales –ocho de la agrupación–, y llegados de zonas como «La Rioja, Burgos, Cantabria o el País Vasco, con propuestas muy diversificadas que creemos que son atractivas para el público».

Cerámica, restauración de muebles, cuero, encuadernación, trabajos en resina, bisutería, e incluso artesanos de la miel y elaboradores de mermeladas. Las opciones han sido por lo tanto en esta cita muy variadas y lo cierto es que desde bien pronto el público comenzó a moverse, curiosear y comprar.

Se superaron los puestos del año pasado y podrían haber sido muchos más «si la administración no obligara a los participantes a ser autónomos para estar en citas como ésta. Es un problema que te quita mucha gente, pero ante eso, aunque sea una pena no podemos hacer nada».

Aun con esas trabas la feria de Artesanía está recobrando importancia. Con la opción de participar trayendo su propia carpa llegó desde la localidad riojana de Tobía, Sandra Alonso, de Entre Hayedos con piezas de resina. «Yo siempre voy a las ferias con mi carpa y mis mesas, si me lo hubieran facilitado pues mejor, pero para mí no es ningún problema, es una opción que permite que haya más puestos».

Era su primera experiencia en Miranda y apuntaba que «la cosa va bien, hay un ambiente muy majo. Está viniendo mucha gente que se interesa por lo que hago, y está habiendo ventas».

Trabajo a la vista

Entre los artesanos locales estaba el artesano del cuero Miguel González Espada que incluso realizaba trabajos en el momento. «Una chica ha venido a pedirme un cinturón, se lo he hecho, y seguro que le dura mucho años». En su puesto podían comprarse también pulseras, anillos, llaveros, riñoneras o carteras, productos que tenía claro que «hay quien valora el trabajo que llevan y otros no, pero bueno, la feria va bien».

También se mostró satisfecha, «hay mucho ambientillo» decía Tamara Sánchez de Dieciséis Cántaras, ceramista y alfarera que había participado en la feria organizada el Día de la Mujer y se estrenaba en la de septiembre. Elaborados en su taller de Treviana, en el que no falta un torno trajo cuencos y tazas «tema utilitario y también objetos decorativos, pendientes y llaveros, un poco de todo».

La climatología fue benigna y eso ayudó también para que el público se animara a pasar por la mañana y por la tarde por la Feria de Artesanía.

