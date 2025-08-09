La Agrupación de las Artes quiere ampliar los puestos de la feria de septiembre de Miranda

Queda todavía más de un mes para que arranquen las fiestas patronales de la ciudad, pero para que las actividades previstas puedan celebrarse toca ponerse ... en marcha ya. No pueden dejarse las cosas al azar y eso lo saben en la Agrupación Mirandesa de las Artes que este año se volverá a encargar de seleccionar a los artesanos que participen en la Feria de Artesanía que tendrá como escenario el parque Antonio Cabezón.

En estos días es cuando finaliza el plazo para la recepción de solicitudes y también de fianzas «que hemos establecido para que no haya sorpresas de última hora. Si no se ponen siempre hay alguien que al final falla, así que hemos optado por ponerla para asegurar la presencia de los que se apuntan», argumenta su presidenta, Noemí Davia.

En ello están y, teniendo en cuenta que en la última edición se cubrió el cupo y que «está habiendo bastante interés por parte de artesanos de muchos lugares para poder participar», están pensando en proponer medidas que permitan incrementar el número de puestos. «Si nos atenemos a utilizar las casetas de las que dispone el Ayuntamiento nos tendremos que quedar en veintiún artesanos porque no hay más, así que la idea que tenemos en mente en este momento es la de plantear que algunos de los que vengan de fuera, si quieren, traigan las suyas propias». Entienden que esa sería la manera de poder ampliar la oferta artesanal en la feria de las fiestas de septiembre y consideran que «es también un buen reclamo para que haya más interesados en acercarse a la feria de Miranda.

La decisión de adoptar esta medida «que tendremos lógicamente que consensuar con el Ayuntamiento», no tardará en tomarse. «Cuando hablemos con los que se vayan apuntando veremos a ver si superamos, que creemos que sí, el número de los que participaron el año pasado y si es así, si en la Concejalía no nos ponen pegas incorporaremos esta novedad».

Aun cuando saben que siempre es un gran atractivo disponer de artistas y artesanos que realicen sus obras en directo, «no vamos a poder hacerlo. Implicaría hacer un esfuerzo económico que ahora mismo no podemos asumir». Aun así preparan la feria «con el ánimo de mejorar la propuesta que hicimos el año pasado, y creemos que podremos hacerlo

exposición colectiva

Septiembre es un mes importante para la Agrupación Mirandesa de las Artes pues no en vano es el momento en el que inician el curso y, como es tradicional, lo que harán será mostrar a los mirandeses el trabajo que hacen quienes integran la entidad así que «vamos a intentar reunir obras de lo más diverso para hacer una exposición que resulte atractiva para todos». Los trabajos de los artistas y artesanos se podrán contemplar en las salas de la Casa de Cultura.