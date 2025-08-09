El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El escenario de la Feria de Artesanía volverá a ser el parque Antonio Cabezón. Avelino Gómez

La Agrupación de las Artes quiere ampliar los puestos de la feria de septiembre de Miranda

Va a proponer que los artesanos puedan traer sus casetas para sumarlas a las 21 de las que dispone el Ayuntamiento

María Ángeles Crespo

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:25

Queda todavía más de un mes para que arranquen las fiestas patronales de la ciudad, pero para que las actividades previstas puedan celebrarse toca ponerse ... en marcha ya. No pueden dejarse las cosas al azar y eso lo saben en la Agrupación Mirandesa de las Artes que este año se volverá a encargar de seleccionar a los artesanos que participen en la Feria de Artesanía que tendrá como escenario el parque Antonio Cabezón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  9. 9 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  10. 10

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Agrupación de las Artes quiere ampliar los puestos de la feria de septiembre de Miranda

La Agrupación de las Artes quiere ampliar los puestos de la feria de septiembre de Miranda