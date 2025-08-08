El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las chispas que pueden saltar de las cosechadoras están detrás de muchos incendios. Avelino Gómez

Los agricultores de Miranda piden «sentido común» en los criterios para prohibir cosechar por el calor

Otras regiones fijan las restricciones casi en tiempo real y no en base a previsiones a medio plazo que no siempre se cumplen

Raúl Canales

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:00

El calor no dará tregua hasta la próxima semana y hará que los termómetros en Miranda superen los 37º, una cifra que obliga a extremar ... la precaución ante el riesgo de incendios. Una de las primeras medidas ha sido restringir la actividad agrícola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

