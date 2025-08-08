Los agricultores de Miranda piden «sentido común» en los criterios para prohibir cosechar por el calor

El calor no dará tregua hasta la próxima semana y hará que los termómetros en Miranda superen los 37º, una cifra que obliga a extremar ... la precaución ante el riesgo de incendios. Una de las primeras medidas ha sido restringir la actividad agrícola.

Habrá jornadas en las que estará prohibido cosechar y en otras podrá hacerse solo en determinadas franjas horarias porque son muy elevadas las posibilidades de que salte una chispa de la maquinaria y se origine un fuego. Por ejemplo ayer, ningún agricultor pudo trabajar de 14.00 a 18.00 horas. Sin embargo, las limitaciones no siempre se ajustan a la realidad, lo que genera malestar en el sector.

Las resoluciones de la Junta se realizan en base a las previsiones climatológicas y se legisla para toda la comunidad autónoma, algo que los agricultores de la comarca entienden que genera situaciones surrealistas como que ayer se permitiera cosechar a más de 35º grados y el miércoles no pese a que la temperatura en Miranda era diez grados inferior. En el límite con La Rioja, había tractores cosechando y parados a un lado y otro de la frontera, en fincas que no distan ni cien metros. «No se puede aplicar la misma regulación para la región más grande del país, porque aquí igual hace mucho calor y en Ponferrada las condiciones son otras. Hay que aplicar el sentido común», reclaman los campesinos, quienes citan como referencia a otras provincias limítrofes donde la información se actualiza casi al momento. «Tienen una aplicación, y si se supera cierta temperatura, te llega al móvil un aviso de las administraciones para que dejes de cosechar. Lo que no es normal es fijar las restricciones con días de antelación y que sean inamovibles incluso cuando no aciertan».

Tampoco los horarios son los más adecuados. Antes del mediodía es complicado cosechar porque el grano aún está húmedo por el rocío de la noche y a partir de las 18.00 horas puede pasar como ayer, que la temperatura aún era muy alta, y la mayor parte de almacenes ya no trabajan así que no se pueden descargar los remolques.

La Unión de Campesinos ha pedido a la consejería un cambio en los criterios y que se aplique la norma de no cosechar siempre que se superen los 30º y la velocidad del viento los 30 kilómetros por hora, «algo que en lo que llevamos de semana no se ha dado en muchos municipios y aún así hemos estado parados». Por eso, reclaman más flexibilidad para levantar la prohibición si no se cumplen las previsiones meteorológicas. Pero desde la consejería de Medio Ambiente consideran «necesarias y proporcionadas» las medidas y recuerdan que en lo que vamos de verano ya se han producido 131 incendios ocasionados por la actividad agrícola y que se han quemado casi 800 hectáreas, lo que supone un 37% más que la media de los últimos años. «Parece que les preocupan más las estadísticas que la realidad. Hay que valorar cada día la temperatura en cada zona, no una cifra general», lamentan los agricultores.

Poca rentabilidad

La cosecha está siendo buena en cuanto a cantidad, pero floja en calidad. El peso específico del grano es bajo comparado con el volumen total, aunque el rendimiento este año ha superado las 5 toneladas por hectárea. El problema radica en el precio porque se paga 200 euros cada mil kilos y los gastos no dejan de subir. «Si por la cebada cada vez se nos paga menos pero la cerveza es más cara, ¿quién se queda todo ese margen?», se interroga un agricultor que establece una comparativa para explicar porqué el campo está en crisis . «Mi padre vivía bien con 30 fanegas y yo gano menos con el triple de tierras».