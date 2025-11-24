El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Fueron necesarias dos patrullas para reducir al agresor. Avelino Gómez

Agrede y muerde a los policías que le reaniman tras sufrir un amago de infarto en Miranda

Una vez estabilizado, el sujeto comenzó a golpear a los sanitarios y a los agentes, hasta que pudo ser detenido

Raúl Canales

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:45

No es muy común acabar detenido después de sufrir un amago de infarto, pero tampoco lo es que alguien acabe agrediendo a las mismas personas ... que minutos antes le han salvado la vida. Los hechos ocurrieron este fin de semana en una céntrica pensión de la ciudad, cuando una llamada alertó de que uno de los huéspedes estaba tirado en el suelo y no podía levantarse.

