Un agente de la Policía Local de Miranda, positivo por coronavirus

Cristina Ortiz Viernes, 8 de mayo 2020, 23:14 Comenta Compartir

Un agente de la Policía Local ha dado positivo por coronavirus. Fue ya hace días, el pasado 26 de abril cuando el funcionario notó un síntoma de los relacionados con la infección por coronavirus y, desde ese día, «no ha trabajado» en la sede de ese departamento, según explicó ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez. Y es que aunque su médico de Atención Primaria le había dado el alta, el Consistorio decidió no reincorporarle a su actividad habitual hasta que no se le realizara un test que confirmara que no estaba infectado y no padecía la enfermedad.

La prueba se le ha realizado esta semana y ha dado positivo. Esta constatación ha llevado a que, aunque no había tenido contacto con otros miembros de la plantilla desde el 26 de abril, el Consistorio realizara ayer mismo el test a los otros seis integrantes del mismo turno de trabajo. Un grupo de personas que salió el miércoles y que no volverá a estar de servicio hasta mañana; por lo que, afortunadamente, tal y como destacó Gómez, no hubo que realizar ninguna reorganización de la actividad del servicio.

Lo que tampoco se sabe es si el contagio de ese agente se ha producido durante el tiempo de trabajo o fuera de ese ámbito; aunque, a priori, el responsable del departamento valora que «el hecho de que ningún compañero de turno haya dado positivo nos hace pensar que no. Pero realmente no lo podemos ni afirmar ni desmentir».

De todos modos, independientemente de esta situación, recordó que a diario se han venido desinfectando los vehículos que se utilizaban en el servicio así como las instalaciones de la comisaría. «Lo estábamos haciendo como marca el Ministerio y lo seguiremos haciendo igual», insistió.

Por otro lado, después de que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez- Quiñones, comunicara esta semana en las Cortes de Castilla y León que se iban a realizar pruebas diagnósticas a todas las plantillas policiales de los 93 municipios que disponen de este personal y que ya lo habían solicitado 39; Goméz se puso en contacto ayer con la Gerencia de Atención Primaria para conocer la medida.

Fueron sus responsables los que le confirmaron que sí se iban a realizar a todas las personas que componen la plantilla policial y también a todos los del parque de Bomberos, servicio en el que, hasta la fecha, no había constancia de ningún caso positivo. «Se empezarán a hacer en el momento en el que recibamos las pruebas, que esperamos que sea la semana que viene. Nos los tienen que mandar de Burgos», apuntó.