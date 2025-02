El humor es la clave, una de las mejores terapias a las que acudir para protegerse en una sociedad cada vez más crispada y en ... la que cuesta encontrar reductos de risa, diversión y desconexión, sin ningún pretexto más, como los que ofrece la comedia teatral. En este caso 'Remátame otra vez', una obra de la que disfrutar esta tarde en el Apolo (20.30 horas) y que garantiza risas «desde que empieza hasta que acaba».

–¿Cuesta enganchar al público, que se meta en lo que se le propone y se olvide de sus problemas del día a día?

–En este caso es muy sencillo entrar. Tiene todo tipo de humor y para todos los públicos. Hay muchas carcajadas, el público siempre se está riendo con algo.

–Le tenemos hoy en el teatro, pero es también un habitual de la televisión. Dos formatos diferentes pero con un mismo nivel de exigencia para los actores, uno por el directo y otro por el ritmo que imprime tener cada día un nuevo guión.

–Las series implican más horas de trabajo, 10 o 12 diarias, y mucho más que estudiar. En el teatro tienen 45 o 50 días de ensayo y luego las funciones, en las que cada día es diferente. El trabajo de la tele es más duro, pero también más gratificante en lo económico. También el público te conoce mucho más; aunque el teatro es más bonito.

–Si tuviera que elegir, ¿con qué faceta artística se quedaría?

–Yo creo que me quedaría con el teatro. Te da muchas satisfacciones y la posibilidad de estar en sitios como Miranda;aunque ya he ido varias veces. Te permite ir a muchos lugares que son una maravilla y que también tienen que tener la posibilidad de ver funciones de teatro.

–¿Percibe muchas diferencias en el público en función de los lugares?

–Lo que noto en ciudades como Miranda es que la gente tiene ganas de ver teatro y no tiene las posibilidades de las grandes ciudades, en las que hay mucha oferta y se puede elegir. En las más pequeñas cuando se oferta algo interesante y que viene avalado, la gente va con muchas ganas. Es muy necesario. De hecho, aunque se suele programar sólo en fines de semana, creo que el interés daría para algún día más.

–Para los actores, ¿el teatro es un salvavidas para épocas en las que no surgen otros proyectos?

–Sobre todo es mucho más fácil emprender. Para una producción audiovisual, necesitas mucha pasta, muchos contactos y mucha infraestructura. En el teatro tú solo, con un monólogo, un texto y un escenario vacío, eres capaz de tener ese atractivo.

–En 'Remátame otra vez' todo el elenco lo componen actores 'veteranos'. ¿Se complica entrar en proyectos según se cumplen años? En el caso de las actrices es habitual la queja por la falta de ofertas profesionales a partir de cierta edad.

–Realmente yo soy un afortunado, no me puedo quejar, porque casi siempre estoy haciendo algo. Pero sí notas que pasados los 50 y tantos dejas de existir para muchas cosas. Incluso hay producciones audiovisuales en las que sólo hay gente más joven, o gente joven interpretando papeles de más mayores. Sí es cierto que la mujer lo tiene o lo ha tenido más difícil; aunque, ahora, eso está cambiando un poco.

–El encasillamiento en un tipo de papeles, ¿también es un problema? Estamos acostumbrados a verle siempre en comedias: Mis Adorables Vecinos, La Peluquería, El Pueblo o Siete vidas...

–No es ningún problema. Decía un actor veterano: «que me encasillen, que me encasillen, porque si lo hacen es que estoy trabajando». En teatro he tenido más oportunidad de hacer cosas dramáticas, las dos anteriores en las que estuve lo fueron. En la tele a lo mejor es más cómodo decir, pues como esta persona hace bien esto, pues la elegimos para eso directamente. Claro que me gustaría siempre que me dieran más oportunidades de demostrar que puedo hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, todo llega, yo estoy cómodo. Me llaman para comedia y estoy encantado porque además es una cosa que me encanta, disfruto con ello, no me quejo.

–En cine le hemos visto menos, aunque estuvo en El Laberinto del Fauno, una gran producción. ¿Se le ha resistido más?

–Yo entré en El Laberinto del Fauno porque Guillermo del Toro me vio en una función de teatro. O sea, es que nunca sabes dónde puede saltar la cosa. Aunque es cierto que el mundo del cine es más difícil. La tele es más asequible para muchos actores que el cine, éste es más difícil.

–Lo importante es que haya proyectos, aunque se deban compaginar.

–Hay que aprovechar los momentos, porque luego igual estás cuatro meses que no te llaman ni para insultarte. La semana que viene voy a estar haciendo una serie en Bilbao, pero estoy también en un capítulo de otra. Tocará empalmar. Voy a estar hasta las 4 de la mañana en un sitio, me van a recoger en un vehículo y me voy a ir a Bilbao para grabar por la mañana en otro lugar. Es la ley de Murphy: o no tienes nada o de repente tienes que aprovechar.

– ¿Cómo ve el momento que está viviendo el sector?

– Yo quiero pensar que está en un buen momento. Las series, porque hay muchas plataformas y mucha oferta; el cine, porque se están haciendo cosas muy buenas, hay gente nueva e ideas diferentes. Y en el teatro, igual.