Los afectados por el plan antirriadas en Miranda estudian acciones legales

Los vecinos de Ronda del Ferrocarril confían en que la presión popular sea suficiente para frenar el plan antirriadas que contempla elevar la calle para ... evitar inundaciones. Pero también valoran tomar acciones legales para frenar la ejecución de las obras.

En las últimas semanas han consultado con abogados las opciones que existen de recurrir a los tribunales. Según la opinión de los letrados, existen dos vías legales que se pueden recorrer y que ahondan en los argumentos expresados por los vecinos en el escrito en el que piden a las administraciones que den marcha atrás, un documento que cuenta ya con 2.000 firmas de apoyo.

La principal defensa de los afectados apunta a que el proyecto que se pretende ejecutar no ha seguido todos los trámites legales ya que no puede ser considerado el mismo que el inicial, al haberse eliminado actuaciones como la colocación de diques a lo largo del cauce y reducido su presupuesto de 6 a 1,6 millones de euros. De hecho, el número de expediente es diferente, lo que consideran una evidencia de que se trata de proyectos vinculados pero no del mismo y por lo tanto debe someterse otra vez a periodo de información pública para presentar alegaciones. Pero sobre todo, ese segundo proyecto debe obtener nuevamente autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para poder llevarse a cabo.

Por otro lado, también existe posibilidad legal de presentar un recurso contencioso administrativo contra la autorización e la CHE al primer proyecto, lo que daría continuidad al recurso de reposición que se presentó en su momento y que no fue respondió. «La idea es poner de manifiesto las irregularidades e ilegalidades cometidas», aseguran los afectados, que aluden a la inexistencia de un estudio de coste-beneficio favorable previo al proyecto, la tramitación errónea de la evaluación ambiental o el absurdo que supone elevar el cruce de las calles.

El éxito de la campaña de recogida de firmas y la polémica que ha suscitado el plan antirriadas, ha provocado que el Ayuntamiento mueva ficha para tratar de explicar a los vecinos los trabajos que se pretenden realizar y los motivos por los que se han optado por cada una de las medidas. El jueves, representantes municipales han convocado una reunión abierta en la Casa de Cultura (19.00 horas) para ofrecer su versión sobre un proyecto que contempla varias actuaciones, como la colocación de válvulas antirretorno, la construcción de un pozo aliviadero y la elevación de un tramo de Ronda de Ferrocarril.

Las actuaciones fueron en su momento propuestas por la CHE y el Ayuntamiento mostró su disconformidad con la colocación de los muros en el Ebro al considerar que tenían mucho impacto visual. Con el resto de medidas, la administración local sí estaba de acuerdo, por lo que la Junta sacó a licitación un proyecto que se paga con fondos europeos. Una empresa ha presentado su oferta, pero a la espera de que se conforme la mesa de contratación y se adjudique la obra, los vecinos han decidido dar un paso al frente para intentar frenar una obra que consideran innecesaria y que les perjudica.