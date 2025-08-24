Adif suspende el tráfico ferroviario entre Miranda y Logroño por obras de mejora

Adif va a renovar las instalaciones de seguridad y comunicación de Miranda; una actuación que durará aproximadamente un mes y que obligará al corte del ... servicio ferroviario en el tramo entre Miranda y Logroño.

Los trabajos van a acometerse de modo urgente después de que desde el pasado 15 de agosto se hayan registrado varias incidencias en la línea que une Madrid con el país Vasco. Estos trabajos van a permitir aumentar la fiabilidad de la línea en ese tramo y mejorar la puntualidad de los trayectos.

Teniendo en cuenta estas circunstancias los trayectos que unes la capital de España con La Rioja tendrán que realizarse forzosamente por carretera. Desde este mismo fin de semana Adif va a cortar el tramo que va desde Miranda hasta San Felices, así que desde ahora y, aproximadamente durante un mes el viaje entre Miranda y Logroño se hará en autobús.

Los trenes afectados son en el servicio Bilbao-Barcelona el 437 Bilbao Abando (15. 18 horas)-Barcelona (22. 13 horas). Se circulará en tren entre Logroño y Barcelona y se trasbordará a 3 autobuses de 50 plazas en el trayecto Bilbao-Logroño. En el sentido contrario el afectado es el 438 Barcelona (08.50)- Bilbao Abando Indalecio Prieto (15.44). El trasbordo a tres autobuses de 50 plazas.

Por lo que respecta al servicio Madrid-Miranda-Logroño, el tres afectado es el 4687 Madrid (08. 40 horas)-Logroño (12.41). Cuando llegue a Miranda se pondrá a disposición de los viajeros un autobús de 50 plazas para llegar a Logroño.

En cuanto al servicio Logroño-Miranda-Madrid quienes tendrán que utilizar el autobús entre Logroño y Miranda serán los pasajeros del tren 4786 Logroño (16:12) - Madrid (20:15).

Desde Adif se apunta que de todas las actuaciones previstas se van a priorizar las que afectan a la Bifurcación La Rioja para tratar de que el corte del servicio ferroviario de los trenes que llegan a Logroño dure el menor tiempo posible.