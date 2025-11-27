Acuaes prepara en Miranda la licitación de los colectores de Los Corrales y Bardauri

Estaba previsto que la licitación se hiciera a principios de año pero ha sido ya a finales cuando Acuaes ha aprobado los pliegos para licitar ... la obras de los colectores de Los Corrales y de Bardauri, con los que se completará la mejora de la depuración en la ciudad, que ha tenido como eje la ampliación ya en marcha de la EDAR de Arce.

Ahora, tras iniciar el proceso de ocupación y expropiación de los terrenos para actualización del saneamiento en esos dos barrios de la ciudad en septiembre y en octubre, la empresa pública vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) da un paso más al iniciar la licitación para adjudicar la materialización de esa actuación, para la que se cuenta con un presupuesto global que se acerca a los 800.000 euros. Concretamente, el dinero disponible para la intervención en Bardauri es de 398.756 euros (IVA incluido) y en Los Corrales, de 362.980 (con impuestos).

El colector de Bardauri, de 925 metros, se ejecutará en el plazo de 5 meses una vez firmada el acta de replanteo y recogerá los vertidos de la zona de La Tejera y se prolongará hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Aquende.

Mientras que en el caso de Los Corrales se concederá un mes más, medio año, para llevar a cabo los dos tramos en que se divide el proyecto: el primero, entre Los Corrales y el polígono de Ircio, tendrá una longitud de 605 metros; el segundo, de 415 metros, transcurrirá entre Aspodemi y la Urbanización Fuentecaliente.

Estos dos nuevos proyectos, que no estaban incluidos en la actuación de ampliación de la EDAR, se empezaron a desarrollar a petición del Ayuntamiento, para permitir la conexión de estos dos barrios a la red general. Ahora, ambos núcleos urbanos tienen sistemas de saneamiento que terminan en sendas fosas sépticas y, en el caso de Bardauri, con alivio en el arroyo de San Miguel.