El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre
La clave está en usar carne selecta y buenos productos. E. C.

El Acero de Miranda apuesta todo al negro

La hamburguesa 'Black' del gastrobar mirandés tiene opciones de colarse entre las 18 mejores del país y ser parte de la gira Golden Ibérica

Raúl Canales

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

Comer hamburguesa era hasta hace no mucho un capricho ocasional y poco saludable. La comida rápida era para la gran mayoría sinónimo de comida basura, ... una tendencia que ha cambiado. Ahora la hamburguesa puede ser un plato gourmet. De la lechuga, pepinillo y ketchup se ha pasado a una infinidad de combinaciones de salsas y aderezos dignas de la alta cocina. En muchos restaurantes, es el plato estrella de la carta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  4. 4 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  5. 5 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  6. 6

    Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»
  7. 7

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  8. 8

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  9. 9 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  10. 10

    Es imposible gestionar peor la salida de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Acero de Miranda apuesta todo al negro

El Acero de Miranda apuesta todo al negro