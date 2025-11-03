El Acero de Miranda apuesta todo al negro

Comer hamburguesa era hasta hace no mucho un capricho ocasional y poco saludable. La comida rápida era para la gran mayoría sinónimo de comida basura, ... una tendencia que ha cambiado. Ahora la hamburguesa puede ser un plato gourmet. De la lechuga, pepinillo y ketchup se ha pasado a una infinidad de combinaciones de salsas y aderezos dignas de la alta cocina. En muchos restaurantes, es el plato estrella de la carta.

Gastrobar Acero es uno de los locales que trata con mimo este producto. Cada mes tiene una variedad nueva para que sus clientes puedan probar diferentes sabores, una apuesta que ha traspasado fronteras y ha llamado la atención de los organizadores de la Golden Ibérica Burger, el mayor campeonato de la península. Entre un centenar de establecimientos, 18 conseguirán un billete para hacer la gira recorriendo todo el país con una foodtruck.

Acero confía en su 'Black'. «Sabe a carne de vacuno», asegura Laura Domínguez como primera característica. Puede parecer una obviedad, pero con tanta innovación, muchas veces se diluye el ingrediente principal. «Teníamos claro que queríamos una hamburguesa que supiera a hamburguesa. Si pones carne de primera calidad, todo es más fácil», remarca.

A partir de ahí, la receta añade una tira de bacon, qu esos cheddar y edam, pulled pork y mahonesa casera de trufa, todo dentro de un pan brioche negro que da nombre e identidad al resultado final.

En la carta de Acero hay hamburguesas con pan de patatas, otras con mahonesa de soja y hasta de pollo crispy. Aunque son auténticos manjares, ninguna ha podido destronar a Black. Por eso están convencidos de que pueden superar las rondas previas y acabar representando a Castilla y León en una gira que visitará las principales capitales. «Estar ya en la fase previa de este concurso es un premio y se está notando, porque viene gente de fuera de la ciudad que quiere probar la hamburguesa», reconocen.

El primer objetivo está conseguido, pero Domínguez y su equipo son ambiciosos y confían en el mismo público que les ha llevado hasta aquí. Un jurado recorrerá todos los locales participantes, pero un porcentaje de la nota final dependerá del voto popular. Las redes sociales, que muchas veces se convierten en una pesadilla para los bares, han sido en esta ocasión el trampolín para el Acero. Las buenas reseñas que tienen sus hamburguesas llamaron la atención de la Golden Ibérica. «Es algo que nos hace mucha ilusión porque suelen hacer más ruido las críticas, ya que cuando algo no te gusta sueles entrar a publicar, pero si te han atendido bien no solemos poner nada. En este caso, han sido nuestros clientes los que nos han alabado y eso es un motivo de orgullo», apuntan.

Detrás de Black hay mucho trabajo y una receta infalible: constancia, calidad y mucha pasión por la cocina. «Tenemos una plantilla muy capacitada, con mucha ilusión y de gente joven que ya sea porque prueba cosas cuando viaja o porque se empapa mucho de las redes sociales, siempre trae ideas originales. Luego las elaboramos y le damos forma», explica la propietaria de Acero, el último local en sumarse a una larga lista de cocineros que han colocado a Miranda en lo más alto del mapa. Estrellas Michelin, Soletes Repsol, premios en concursos de torrijas, callos o tortillas,...» y una variedad de pinchos impresionante en decenas de bares cada día», apunta Domínguez, quien tiene claro que «la gastronomía mirandesa merece una parada en la ciudad y cada vez hay más gente que nos conoce porque tenemos fama de que aquí se come muy bien».