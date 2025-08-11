8.000 litros más de agua para sofocar en Miranda el incendio subterráneo de Fuentecaliente

8.000 litros más de agua vertieron en la mañana de este lunes los bomberos sobre la parcela de Fuentecaliente, próxima al campo de adiestramiento ... canino Joaquín Muñoz, en la que permanece activo un incendio subterráneo desde mediados de julio. Aunque el viernes pasado se daba ya por controlado, el fuego se volvió a reactivar. Se cree que debido a las altas temperaturas que durante el fin de semana alcanzó la ciudad, que atendiendo a los registros de la Aemet, marcó el máximo de la región con 41.9º poco antes de las cinco de la tarde del domingo.

Las fumarolas de humo que salían de nuevo del subsuelo este lunes, aunque «nada comparable a lo de las pasadas semanas», obligaron a intervenir una vez más a personal del parque municipal para tratar de enfriar el terreno con agua y removiendo el suelo, aunque las capas superiores ya se habían retirado y amontonado en un espacio asfaltado del polígono de Ircio. De todos modos, «se seguirá vigilando la zona diariamente hasta que se extinga por completo», incidía el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez

Pero el calor y la combustión han hecho que el olor que se desprende del terreno esté generado notables molestias a vecinos de la ciudad, sobre todo de las zonas más próximas, como la urbanización de Fuentecaliente; donde algunos residentes lamentan la falta de información. «No sé qué se está quemando, pero el olor del domingo era horrible», denunció una vecina, que aseguraba que desde que empezó a detectarse el humo ha llamado en varias ocasiones a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, a Bomberos, a la Policía y al 112... y el incendio sigue activo.

«Estoy preocupada de los riesgos para la salud de la población que está en la zona más próxima por la exposición a esos olores. No tenemos ninguna noticia sobre cuál es el origen de esos residuos, ni sobre su naturaleza, composición...».

También llamaba la atención sobre el hecho de que no se haya instalado en el lugar una unidad de medida eventual de la calidad ambiental del aire, porque tiene claro que aunque sea de manera indirecta, en el incendio, «se están produciendo sustancias nocivas como dioxinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos... que tienen un impacto en la población. Esto es bastante serio y se deberían tomar muestras», recalcó; a la vez que dejaba clara su intención de solicitar un informe sobre la calidad del aire estos días en el entorno.

De todos modos, el concejal de Seguridad Ciudadana sí quiso dejar claro que tanto por parte de Bomberos como del Seprona se había asegurado que «no había ningún riesgo» para la población, por lo que no se había adoptado ninguna medida ni se han hecho recomendaciones a la población.