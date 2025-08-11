El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zona quemada junto al campo de entrenamiento canino Joaquín Muñoz. E. C.

8.000 litros más de agua para sofocar en Miranda el incendio subterráneo de Fuentecaliente

Bomberos vinculan a las altas temperaturas la reactivación de fuego que se mantiene activo desde el 17 de julio

Cristina Ortiz

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:57

8.000 litros más de agua vertieron en la mañana de este lunes los bomberos sobre la parcela de Fuentecaliente, próxima al campo de adiestramiento ... canino Joaquín Muñoz, en la que permanece activo un incendio subterráneo desde mediados de julio. Aunque el viernes pasado se daba ya por controlado, el fuego se volvió a reactivar. Se cree que debido a las altas temperaturas que durante el fin de semana alcanzó la ciudad, que atendiendo a los registros de la Aemet, marcó el máximo de la región con 41.9º poco antes de las cinco de la tarde del domingo.

