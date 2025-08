Más de 700 firmas apoyan en cuatro días que se mantengan en Anduva las fiestas de Miranda

Más de 700 firmas de apoyo a la continuidad de las fiestas de Miranda en Anduva han recogido en cuatro días las impulsoras de una ... campaña pública que busca poner de manifiesto el respaldo vecinal a que el barrio siga siendo un referente para las actividades que tradicionalmente ha venido acogiendo la zona.

Esa cifra es la que suman los nombres incluidos en las hojas completas que ya han recogido y custodian las promotoras de la iniciativa;pero no son todos los apoyos recibidos. Hay más, pero no los han contabilizado aún y no los tendrán en cuenta en la estadística hasta que se completen las 63 casillas de cada una de las hojas encabezadas con un pequeño texto explicativo de la medida.

De momento, las que han contabilizado son, principalmente, las que tanto Vanesa Quintanilla como Idoia Fuente han ido recogiendo personalmente explicando a los vecinos la iniciativa y el objetivo que persigue, las que sumaron durante el pasado sábado en el mercadillo semanal; y las recabadas en el Bar Anduva, establecimiento hostelero de la calle Río Ebro, frente al frontón, donde se han rubricado buena parte de los apoyos. «Que sea el lugar en el que más firmas se han recogido es importante, porque es el bar del barrio», valoró Quintanilla; que se siente satisfecha de la respuesta ya recibida, y eso que es consciente de que faltan todavía muchas hojas por recoger.

Han hecho un primer recuento para comprobar si las opiniones que verbalmente, de manera informal, les venían expresando los residentes en el barrio, se traducían en apoyos explícitos a que los actos de las fiestas de la Virgen de Altamira, que normalmente se han desarrollado en ese entorno, se sigan haciendo ahí; en lugar de optar por un cambio de barrio o sacarlos a las afueras. Y, de momento, las firmas recogidas en cuatro días vendrían a avalar su sentir.

Habrá que esperar hasta principios de septiembre para comprobar cuántos respaldos obtiene la postura que defienden con la recogida de firmas de que los actos de fiestas se mantengan en su ubicación actual, por entender que Anduva ofrece «espacio, condiciones y la accesibilidad necesaria para la participación vecinal de todas las edades».

Por eso mismo también confían en que se impliquen en la campaña no sólo los vecinos del barrio, sino cualquier residente en Miranda, porque tienen claro que cualquier modificación en lo que se refiere a conciertos, mercadillo u otras celebraciones, es algo que afecta a todos.