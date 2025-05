650.000 euros gastados en contratos y facturas con reparos del Interventor en Miranda

Cristina Ortiz Jueves, 8 de mayo 2025, 19:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento gastó el pasado año más de 650.000 euros destinados al pago de nóminas de personal para cubrir bajas y salidas y de facturas por otros trabajos que contaron con reparos del interventor. Fueron 28 los documentos con gasto a los que puso objeciones el técnico municipal, de los que 11 estuvieron relacionados empleo.

Una situación que reprochaba el portavoz del PP, Sergio Montoya, al equipo de Gobierno en el pleno de este jueves, por considerar que la situación era consecuencia, en buena media, de «una mala planificación en materia de Personal». Reproche del que se defendía el concejal del área, Pablo Gómez, asegurando que «mientras la legislación laboral no cambie, esas contrataciones seguirán viniendo con reparos». Pero dejó claro que no hacerlas y no cubrir los puestos, no es una opción.

Por otro lado, Gómez destacaba la buena gestión en lo que se refiere al reconocimiento extrajudicial de créditos. Es decir, la reducción del importe abonado este año de facturas pendientes del anterior. Se ha pasado de los 168.566 euros de hace dos años a los 11.902 de 2024. Y, en todos los casos, apuntaba, se han pagado fuera del ejercicio porque se presentaron después del 15 de enero, que es cuando se cierra la contabilidad anual del Consistorio, no porque no hubiera dinero.

Miranda de Ebro