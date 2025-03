50.000 euros para expropiar el suelo de la nueva senda peatonal de Miranda a San Juan

Si hay un lugar de esparcimiento que para los mirandeses tiene un significado especial es San Juan. Además de acoger la popular romería de las ... fiestas, el monte es frecuentado cada fin de semana por cientos de personas, da igual la época del año. El paraje tiene un enorme potencial al que la concejalía de Medio Ambiente cree que se puede sacar más rendimiento, por lo que ha planteado construir una senda que permita acceder desde la ciudad hasta la Laguna de forma segura. Y es que ahora mismo los senderistas tienen que subir por una carretera que ni siquiera tiene arcén y que es muy estrecha, lo que pone en riesgo su seguridad cuando se cruzan dos coches. Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que deciden subir al monte son familias con niños, lo que agrava el peligro.

La idea es construir una senda en los márgenes actuales, adecentando la superficie para disponer de una anchura suficiente pero preservando su estado natural. Es decir, usando ripio y gravilla en lugar de asfalto. El presupuesto de este año recoge una partida de 50.000 euros para acometer las expropiaciones necesarias ya que hay zonas en las que la senda tendrá que atravesar por terrenos privados, aunque en ningún caso las obras afectarán a las viviendas que hay a lo largo del camino. Como mucho, alguna de las fincas verá mínimamente recortado su espacio de jardín o huerta.

Los técnicos municipales ya trabajan con las prospecciones y el proyecto, para poder ejecutar la compra del suelo a lo largo de 2025 y que la senda sea una realidad a principios del próximo ejercicio. La concejala María Cueva cree que con esta iniciativa se salda una deuda pendiente desde hace años porque San Juan es uno de los grandes atractivos naturales y no es lógico que no exista un camino que c conecte de forma segura el casco urbano con el monte. «Hemos normalizado la imagen de ver a personas caminando por la carretera sin arcenes pero no debería ser así. Si tenemos una senda segura, muchos más mirandeses se van a animar a disfrutar de nuestro monte más querido», asegura.

El proyecto contempla la construcción de una senda en uno de los márgenes mientras que en el otro, a futuro, está en estudio la posibilidad de habilitar un carril bici. Sería una inversión a mayores pero a la que el equipo de gobierno cree que también se daría mucho uso porque son infinidad de ciclistas los que también acuden de forma regular a San Juan y que se ven obligados a compartir calzada con los coches en zonas en las que hay poca visibilidad.

Además, también se baraja la posibilidad de instalar paneles explicativos a lo largo del camino sobre la flora y fauna del entorno, una actuación que en su conjunto, daría un impulso a un paraje que es una referencia como lugar de recreo pero a la que se puede sacar más provecho.

El primer paso es que la administración local ejecute la expropiación de los terrenos que no son de su propiedad para poder avanzar luego en la licitación de una obra que no debería suponer un gran desembolso ni tiempo de realización al no ser de excesiva complejidad técnica.