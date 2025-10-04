El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los juegos de mesa reúnen a un buen número de personas todas las tardes. Avelino Gómez

441 personas participarán en los cursos del CSM, un 50% más que el año pasado

Pablo Gómez se muestra «sorprendido» por la acogida de unas actividades que han tratado de ampliar para dar cabida a más gente

Cristina Ortiz

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La demanda ha desbordado la oferta. Hasta tal punto que el CSM ha reorganizado horarios y disponibilidad de espacios para sacar un grupo más de ... gimnasia en silla y otro de tonificación muscular, con el objetivo de reducir la lista de espera de unas actividades con un elevado número de preinscripciones. Se han cubierto 441 plazas entre el total de los cursos ofertados, teniendo en cuenta que en algunos de los de actividad física se han reforzado los grupos creando alguno más para reducir el volumen de interesados que se quedaban fuera. Esto se ha hecho tanto en gimnasia como en gimnasia en silla y en tonificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  8. 8 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10

    Los primeros cimarrones criados en la costa vasca se los comerán en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 441 personas participarán en los cursos del CSM, un 50% más que el año pasado

441 personas participarán en los cursos del CSM, un 50% más que el año pasado