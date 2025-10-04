441 personas participarán en los cursos del CSM, un 50% más que el año pasado

La demanda ha desbordado la oferta. Hasta tal punto que el CSM ha reorganizado horarios y disponibilidad de espacios para sacar un grupo más de ... gimnasia en silla y otro de tonificación muscular, con el objetivo de reducir la lista de espera de unas actividades con un elevado número de preinscripciones. Se han cubierto 441 plazas entre el total de los cursos ofertados, teniendo en cuenta que en algunos de los de actividad física se han reforzado los grupos creando alguno más para reducir el volumen de interesados que se quedaban fuera. Esto se ha hecho tanto en gimnasia como en gimnasia en silla y en tonificación.

Con este refuerzo, de las inscripciones recogidas, se ha dado cabida a 77 personas en gimnasia y a 66 en gimnasia con silla, repartidas en 4 y 3 grupos respectivamente. Otros 2 hay en yoga con 48 apuntados, dos más en bailes en línea con 50. En tonificación muscular hay 38 participantes, 18 en Taichí, 26 en escuela de espalda, 16 en zumba y 15 en coordinación corporal.

Al margen de la actividad física, 23 se reparten en dos grupos de nuevas tecnologías, 15 hay en óleo color, 10 en curiosidades del arte, 41 en cuatro grupos de entrena tu mente, 7 en refuerzo activo, 14 en el grupo de café y 2 en voces de papel.

No se impartirán, por no alcanzarse el 75% de las plazas en aeróbico, uno de yoga es vida y acuarela. Pese a que estos se hayan caído, el concejal de Servicios Sociales, Pablo Gómez, se mostraba «sorprendido» por la gran acogida de algunos talleres; de ahí que habiendo la posibilidad, se hayan ampliado unos grupos.

Habrá que esperar al balance del curso que arrancará en poco más de una semana para ver si se superan los números del pasado, que se cerró en junio;pero, a priori, son superiores, teniendo en cuenta que participaron 296 personas (238 mujeres y 58 hombres) en las actividades anuales y ahora hay 441. Son 145 más que suponen un incremento del 49%. A estos números hay que sumar 2.640 participantes en las actividades puntuales (2.053 mujeres y 587 hombres). En total, 2809 personas, con un peso muy mayoritario femenino.

Entre todas ellas, la media de edad rondaba los 77,26 años. Edad que se eleva hasta casi los 80 entre quienes acuden al salón a relacionarse o jugar a las cartas. En total, fueron 65.038 las asistencias que registró el centro de Los Almacenes a lo largo de los once meses de actividad de septiembre a julio.

Pero más allá de los números, lo más importante para Gómez es que el centro está enmarcado dentro de un programa de envejecimiento activo, de fomento de la salud, el bienestar emocional y físico.