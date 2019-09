4.000 mirandeses salen a la calle para defender la Sanidad Pública y rechazar las externalizaciones La alcaldesa, Aitana Hernando, y varios miembros de la Corporación, encabezaron la marcha. / A. G Diez meses después volvieron a reivindicar un servicio gratuito y universal y no uno para beneficio de empresas privadas CRISTINA ORTIZ Viernes, 20 septiembre 2019, 00:41

Miranda volvió a la calle ayer para reivindicar la Sanidad Pública. Lo hizo por segunda vez en menos de un año y, en ambos casos, respondiendo a un llamamiento del Ayuntamiento, convocante de una manifestación que, en esta ocasión, ha tenido como detonante la externalización de las consultas de Dermatología a una clínica privada de Vitoria, ante la falta de especialistas para cubrir esa consulta en el Santiago Apóstol.

Unas 4.000 personas, según fuentes policiales, salieron en esta ocasión a la calle –el 20 de noviembre de 2018 se contabilizaron alrededor de 2.500– para secundar la movilización respaldada por PSOE, IU y Podemos.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Miranda por la Sanidad Pública' arrancó una marcha que encabezaban, entre otros, la alcaldesa, Aitana Hernando; el concejal del Servicios Sociales, Pablo Gómez, y los portavoces de IU, Guillermo Ubieto y Podemos, Cristina Ferreras; así como el diputado mirandés y médico jubilado, Agustín Zamarrón;y la procuradora socialista, Virginia Jiménez.

Les seguían decenas de mirandeses de todas las edades que avanzaron hasta la plaza de España –también en silencio como en la ocasión anterior– para hacer suyo el criterio de que «cuidando de nuestro sistema sanitario cuidamos nuestra salud y nuestra vida», tal y como concluyó el comunicado al que se dio lectura al final del recorrido junto al Ayuntamiento.

Se repetía así la 'liturgia' de la manifestación que con la misma esencia, la defensa de la Sanidad Pública, se llevó a cabo hace diez meses. ¿Qué ha pasado en este tiempo?. «Nada», se aseguró en el comunicado. Al menos en lo referido a la reivindicación de cubrir la totalidad de los puestos contemplados en la plantilla del hospital y de reducir las listas de espera. Pero sí que ha habido un cambio y éste, además de un nuevo retroceso asistencial, marca un punto de inflexión en la atención sanitaria: la externalización del servicio de Dermatología bajo el pretexto de la falta de especialistas.

«Esto es un parche que no soluciona el problema, porque se está derivando a los pacientes que más les puedan preocupar. Pero con esto nos alarma muchísimo que se abra la puerta a las privatizaciones en un tema tan sensible y que nos afecta a todos de manera directa, a nuestra salud», valoró Hernando, instantes antes de iniciarse la marcha.

No quieren que ésta externalización se convierta en «el primer paso en el camino del desmantelamiento del servicio público de salud». Y es que, para los convocantes, «además del qué hay que prestar atención al cómo». Es ese cómo el que se quiso dejar claro ayer que no se comparte con la Junta. Demandan atención dermatológica, pero quieren que «se realice a través de una Sanidad pública, universal y gratuita y de calidad. No a través de empresas privadas cuyo fin último es obtener un beneficio económico a través de la salud de todos».

Fórmula por la que se acusó de apostar a la administración regional; advirtiendo que la política sanitaria de PP y Ciudadanos «se basa en la privatización de servicios», rezaba el comunicado. De ahí que Hernando demandara a la Consejería de Sanidad que «se ponga las pilas para hacer nuestro hospital lo suficientemente atractivo para que vengan médicos».

En ningún caso, incidió el comunicado, la solución puede venir de la mano de la externalización por la existencia de plazas de vacantes. Aunque para los gestores sanitarios pueda ser vista como una opción plausible ya que «borraría por arte de magia a todas las personas que se encuentran en las listas de espera».

El comunicado también sirvió para poner de manifiesto una vez más que la situación de Dermatología en el Santiago Apóstol «no es ni nueva, ni única ni excepcional. Nos encontramos con diversas plazas de especialistas sin cubrir en distintos departamento». Una situación que, aseguraron, provoca «la pérdida de calidad en la atención sanitaria a la ciudadanía de Miranda y su comarca», además de largos periodos de demora para ser visto.

En este sentido, la diputada socialista por Burgos, Esther Peña, denunció que la Junta había renunciado a un 20% de las plazas de MIR que le había ofrecido el Ministerio de Sanidad para que esos profesionales completaran su formación en la región.