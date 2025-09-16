Más de 4.000 mirandeses avalan la continuidad de las fiestas en Anduva

4.058 firmas de apoyo a la continuidad de los actos de fiestas en el barrio de Anduva registraban ayer en el Ayuntamiento Vanesa Quintanilla ... e Idoia Fuentes, las impulsoras de una iniciativa surgida hace mes y medio de manera espontánea para poner de manifiesto que en la zona, además de la demanda de la Asociación contra el Ruido para que se retiren de ese entorno txosnas, barracas y conciertos –incluidos los de Ebrovisión en el Anfiteatro, que denunciaron la semana pasada por sobrepasar los límites–, también había otra postura que, además, consideraban mayoritaria.

Y los avales conseguidos en poco tiempo, en pleno verano, tienen claro que les dan la razón. Aunque podían haber entregado bastantes más. Calculan que, al menos, otro millar, atendiendo al número de hojas que saben que les han desaparecido en algunos bares. Un hecho intencionado del que acusan directamente a aquellos que defienden la postura opuesta y que lamentan que no jueguen limpio ni permitan que se escuche otra opinión que no sea la suya. Personas que, en algunos casos, tienen perfectamente identificadas, como a la que este lunes se llevó cuatro folios completos con firmas del bar La Cabra.

Fue la gota que colmó el vaso de su paciencia, después de que también se hicieran pasar por ellas en otro local para recoger los folios y de que increparan al titular de un puesto de la feria de artesanía para que retirara la hoja de firmas que ellas dejaron por si alguien quería dar su apoyo a la iniciativa.

Situaciones, pero sobre todo la ligada a la desaparición de folios en La Cabra, que les llevaron a recoger el lunes rápidamente todas las hojas que aún tenían repartidas en los bares de la ciudad y que pensaban haber registrado hoy en el Ayuntamiento. Pero no quisieron dar pie a que se 'perdieran' más y tras el recuento de todas las firmas con los datos completos de cada ciudadano que había firmado, acudieron al SAC.

Llevaron 124 folios que escanear y registrar. Un proceso que no pone aún fin a su campaña, ya que dentro de unos días solicitarán una reunión con la concejala de Fiestas, Montse Cantera, para explicar su movilización y que se escuche también la otra opinión del barrio; que, además, están convencidas que es mayoritaria.

También dejarán claro que ante cualquier movimiento de la Asociación contra el Ruido para que se eliminen de Anduva alguna de las actividades que se desarrollan allí, volverán a movilizarse y a solicitar el respaldo de la ciudadanía.

Saben que tienen un apoyo mayor del que suponen esas 4.000 firmas, porque además de las que les han robado, mucha gente les ha pedido que prolongaran un poco más la campaña dado que buena parte ha coincidido con agosto, cuando hay menos gente en la ciudad. «En las dos semanas de septiembre se ha duplicado el número de las que recogimos en un mes», valoró Quintanilla.

Sí lamentan las críticas a través de las redes sociales, opiniones que no han querido entrar a responder ni valorar «No entiendo que gente que esté pidiendo respeto y empatía, falte a los demás y nos acuse de tener intereses oscuros y de querer favorecer a la hostelería, cuando ellos han recogido firmas para que se baje el volumen y ahora las usan para pedir que se quite todo de Anduva».