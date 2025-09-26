Más de 400 menores viajan ya gratis en Miranda en el urbano, que sigue ganando usuarios

El autobús urbano sigue ganando usuarios. El servicio mantiene la curva ascendente desde que se implantaran los descuentos o, como en el caso de los ... menores de 15 años, la gratuidad de los viajes. Una opción que se lleva aplicando casi tres meses, desde principios de julio, y de la que ya se están beneficiando 407 chicos y chicas de la ciudad que con su abono están contribuyendo a sumar viajeros, si tenemos en cuenta los datos de los dos primeros meses de aplicación de esa medida (la primera semana se dieron de alta 79).

En su franja de edad, ha subido entre un 25% y un 30% el volumen de usuarios si se comparan los datos con los del mismo periodo del pasado ejercicio. Y es que si el año pasado en julio se subieron al urbano 2.816 usuarios con tarjeta de estudiante, éste entre los que han accedido con ese abono y los que lo han hecho con la tarjeta que reconoce la gratuidad a los menores de 15, lo han hecho 3.527. Concretamente, el servicio no ha tenido ningún coste para el ciudadano en 940 viajes.

Hasta 988 recorridos fueron gratuitos para ese colectivo en agosto, cuando hubo otros 1.526 viajes con bono de estudiante. En total, 2.514, frente a los 1.898 que se contabilizaron en ese mes del pasado ejercicio. Y, se da casi por hecho, que el balance de septiembre, una vez que concluya, será aún más positivo en lo que a cifras se refiere, ya que con la vuelta al cole siempre crece el movimiento estudiantil.

Esta nueva medida centrada en la gratuidad del servicio para los menores de 15 años también ha contribuido al crecimiento de viajeros en términos generales en el autobús urbano, que no ha parado de crecer desde la entrada de las bonificaciones.

En los 8 primeros meses del año han hecho uso de este transporte colectivo 310.005 viajeros, que suponen un 5,8% más que los que lo hicieron el año pasado en el mismo periodo temporal, cuando se contabilizaron 292.024.

Si bien, en ese aumento hay que tener en cuenta que en marzo de 2024 la calle La Fuente estuvo cerrada por obras e implicó una pérdida de usuarios, por lo que de no haber sido así el crecimiento con respecto al año pasado entiende Jorge López del Canto, el responsable de Bus Miranda, empresa que gestiona el servicio, que hubiera sido de un 4%, aproximadamente. Diferencia que le sirve para argumentar que «si se cierra la Parte Vieja influye negativamente en el servicio».

Lo que no parece haberse notado es la reducción del descuento del 50% al 40% en el bono, ya que ese porcentaje trasladado al precio implica apenas unos céntimos de subida del precio del viaje. Bonificación que, de momento, se mantiene hasta final de año.

Por otro lado, con el aumento de viajeros gana cada vez más peso la necesidad de incorporar otro autobús más a la concesión para garantizar que se puedan cubrir todos los refuerzos, aunque haya vehículos en mantenimiento o reparación. Un aspecto sobre el que volvió a llamar la atención López del Canto, consciente de que los automóviles tienen ya cuatro años y cada vez necesitan más revisiones. Pero para ello el Ayuntamiento tendría que asumir una compra que podría rondar entre 160.000 y 250.000 euros, en función de si se opta por incorporar un autobús pequeño o grande.

Buscyl

Por otro lado, la próxima semana entrará en vigor la gratuidad de las líneas comarcales y rurales –no se incluye el urbano– que pasa a costear íntegramente la Junta. Bastará con obtener la tarjeta física o digital de Buscyl y presentarla a la hora de coger el servicio.

A no ser que se trate de un recorrido de transporte a la demanda, que conlleva llamar previamente al 900 20 40 20 para concretar el viaje. También existe la posibilidad de reservar plaza, si hay libres, en los transportes escolares. Una forma de optimizar recursos.