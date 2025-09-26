El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
La ciudad mantiene dos líneas en servicio, aunque la de El Lago-Hospital es la principal. Avelino Gómez

Más de 400 menores viajan ya gratis en Miranda en el urbano, que sigue ganando usuarios

310.005 personas han hecho uso del autobús en los 8 primeros meses del año, casi un 6% más que en 2024

Cristina Ortiz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:40

El autobús urbano sigue ganando usuarios. El servicio mantiene la curva ascendente desde que se implantaran los descuentos o, como en el caso de los ... menores de 15 años, la gratuidad de los viajes. Una opción que se lleva aplicando casi tres meses, desde principios de julio, y de la que ya se están beneficiando 407 chicos y chicas de la ciudad que con su abono están contribuyendo a sumar viajeros, si tenemos en cuenta los datos de los dos primeros meses de aplicación de esa medida (la primera semana se dieron de alta 79).

