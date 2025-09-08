Más de 3.000 alumnos de Infantil y Primaria inician las clases en Miranda

Los primeros días de septiembre están apuntados de diferente forma en las agendas de padres e hijos. Es así ya que comienza el curso escolar ... y la percepción de lo que eso significa para unos y otros es diferente. Los progenitores a veces piensan que el período vacacional ha sido larguísimo y los estudiantes –los que regresaron ayer a las aulas eran los de Infantil y Primaria– creen que el verano se ha pasado demasiado rápido.

Sea como fuere la sensación lo cierto es que ayer arrancaron las clases para más de 3.000 niños y niñas de la ciudad. Era la jornada inaugural y entre los que se estrenaban en su primer día de cole hubo, como suele, reacciones de todo tipo. Entre los más pequeños algunos acudieron con curiosidad ante su nuevo reto y otros no querían ni bien ni mal conocer lo que les iba a deparar esta nueva faceta a la que iban a enfrentarse por primera vez.

También se vieron actitudes diferentes entre los que regresaban a las aulas. Si en algunos casos lo de volver a clase no les hacía mucha gracia, la mayoría dejaba atrás esa sensación para quedarse con el alegrón de volver a reencontrarse con sus compañeros.

Ofrecer un dato exacto sobre la escolarización en la ciudad de los pequeños nacidos entre los años 2014 y 2025 es tarea harto complicada pues las cifras que se han facilitado desde los centros son aproximadas ya que, tal y como se ha expuesto en todos y cada uno de ellos y con un discurso prácticamente idéntico, «desde hace unos años a esta parte casi podría decirse que estamos en un período de matriculación constante. Hay un goteo durante todo el año. Van llegando nuevos niños y ya sea en un colegio o en otro entran con el curso empezado».

Aun cuando esta circunstancia afecta en mayor medida a niños procedentes de familias migrantes que llegan a Miranda, también hay incorporaciones de niños y niñas de familias nacionales que se trasladan a la ciudad por motivos laborales.

En relación con la procedencia del alumnado en ningún colegio han ofrecido datos diferenciando la nacionalidad de origen de los progenitores –muchos de los niños tienen tanto la de sus padres como la española–, pero sí han apuntado que «la sociedad evoluciona y cambia, así que lo que tenemos son aulas cada vez más multiculturales».

Aun sabiendo que los datos irán variando, Miranda supera los 3.000 alumnos de Infantil y Primaria sumando todos los niños y niñas que estudian en los siete colegios públicos de la ciudad y que son los 449 que cursan Infantil y Primaria en Anduva, el colegio con más alumnado, los 207 que acuden a Los Ángeles y los 199 matriculados hasta la fecha en Altamira, además de que acudan 250 a La Charca, 427 a Cervantes 339 a Las Matillas y 395 al Príncipe.

La cifra se completa con 386 de Sagrados Corazones, colegio que con ESO y Bachillerato suma 668 alumnos, y 445 de la Safa que con los estudiantes de Secundaria tiene 681 matriculados.

Así pues, ayer fue un día especial para más de 3.000 pequeños mirandeses que tuvieron su primer día de clase y, como consecuencia, también para todas sus familias.