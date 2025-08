275 personas están a la espera para realizar el examen práctico del permiso de conducir en Miranda

El verano es una época en la que cabría decir que la media de edad del alumnado de las autoescuelas desciende considerablemente, y es así ... porque es un período en el que muchos chicos y chicas jóvenes, estudiantes universitarios, acuden a estos centros de formación con el ánimo de aprovechar el tiempo que tienen libre para sacarse el carnet de conducir.

Es una dinámica a la que están acostumbrados los que se encargan de enseñar a jóvenes, o a los que no lo son tanto, lo que deben saber para que puedan pasar los exámenes teóricos y prácticos que les permiten hacerse con el permiso de circulación.

«Hace algunos años la época de vacaciones de los chavales era el tiempo en el que la mayoría se sacaba el carnet, pero ahora es imposible. En el caso de los estudiantes que no están aquí en un verano se sacan el teórico y en el siguiente el práctico», apunta la propietaria de la autoescuela Mónaco, Montse García que, después de 35 años en la profesión dice que «no había visto nunca una situación como la que tenemos ahora con tanta espera entre los dos exámenes».

En los meses de julio y agosto quienes se percatan de la situación son los aspirantes a conductores más jóvenes, y su presencia en los centros de formación agudiza el problema, pero lo cierto es que la espera es una constante para todos y que «a medida que va pasando el tiempo se hace más grave porque nos estamos encontrando con que cada vez hay menos examinadores, así que no podemos conseguir que nuestros alumnos se presenten a los exámenes», es lo que pone sobre la mesa desde CTC, Laura Sedano; responsable de la única autoescuela en la ciudad que ofrece formación para la obtención del carnet para vehículos pesados.

Visto lo visto es evidente que la situación por la que se atraviesa en estos momentos, y que ha ido empeorando desde que en pandemia tuvo que paralizarse la actividad, es anómala, algo constatable si se echa mano de los datos que se manejan en las autoescuelas mirandeses.

En estos momentos el número de alumnos mirandeses que ya han aprobado la parte teórica del examen y están a la espera de poder demostrar que también son aptos para superar las pruebas prácticas son 275. La mayoría quieren conseguir el permiso para conducir coches; son concretamente 231. Otros veinte se están preparando para poder conducir vehículos pesados y el resto son los que quieren disponer del carnet de moto.

Teniendo en cuenta que los examinadores que llegan a la ciudad un día a la semana se encargan de testar los conocimientos prácticos de doce personas por jornada –antes era de dieciséis– es fácil ver que no va a ser muy sencillo que la lista de espera se reduzca mucho. «Aunque todavía hay sitios en los que están peor que nosotros, aquí ahora mismo la espera viene a rondar los cinco o seis meses, que la verdad, es mucho tiempo», indica desde Deóbriga, Roberto Linaje, que comenta también que como el problema es generalizado «recibimos muchas consultas desde otros lugares para ver si les compensaría venir aquí a hacer las prácticas y ver si podrían examinarse en un plazo de tiempo más corto».

Se necesitan soluciones

En las tres autoescuelas de la ciudad tiene muy claro, que hay que encontrar soluciones y apuntan que «el problema no reside en que falten profesores, lo que se necesita es que haya más examinadores».

Podría haber más profesores, sin duda (Mónaco tiene una, Deóbriga dos y CTC tres), pero entienden que «si atendemos a más alumnos y aprueban el teórico, mientras no se examine a más gente en cada convocatoria del práctico, la lista de espera aumentará porque formaríamos un embudo», dice Montse García

El carnet de conducir es, hoy en día, prácticamente una necesidad ya que son muchos los trabajos en los que se considera un requisito casi imprescindible, así que cada día hay más candidatos.

Si nos adentramos en el mundo del transporte, en Miranda sólo la autoescuela CTC ofrece formación en este capítulo, así que Laura Sedano entiende que el problema les afecta por partida doble. «A nivel profesional hay una necesidad imperiosa de tener conductores con los permisos de camión, trailer y autobús, se necesitan para el transporte de mercancías y de viajeros. A nivel nacional hay escasez de conductores profesionales y eso ralentiza la posibilidad de entrada en el mercado laboral».

La situación afecta por lo tanto a los que quieren aprender a conducir y a quienes lo que desean es obtener una capacitación más exigente, a los que quieren convertirse en profesionales. Y a todos estos hay que sumar, además, la demanda que desde un tiempo a esta parte llega por parte de muchos migrantes, que «en unos casos vienen porque no tienen carnet y lo necesitan, y en otros porque el que tienen no lo pueden convalidar. Hay muchos países con los que no tenemos convenios, así que tienen que empezar de cero», explica Linaje.

Todo va sumando y a medida que pasa el tiempo la lista de espera va creciendo. Las autoescuelas de la provincia han puesto el problema sobre la mesa y desde la Jefatura Provincial de Tráfico se argumenta que «el servicio de pruebas tiene capacidad suficiente para absorber la demanda de candidatos».

En las de la ciudad no se comparte esa valoración y tienen claro que si fuera así «no estaríamos hablando de listas de espera, y las hay», dicen al unísono.