258 personas componen un dispositivo «de récord» para velar por la seguridad en las fiestas de Miranda Una gran cobertura para garantizar el buen desarrollo de los actos festivos durante las cuatro jornadas

Toni Caballero Miranda de Ebro Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:19

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Miranda ha acogido esta mañana la tradicional Junta de Seguridad previa a las fiestas patronales de la ciudad. El acto, copresidido por Aitana Hernando, Alcaldesa de la ciudad, y Pedro de la Fuente, Subdelegado del Gobierno en Burgos, ha servido para componer un dispositivo «de récord» que velará por la seguridad durante todos los actos festivos programados entre el 11 y el 14 de septiembre.

Tal y como ha comunicado Pablo Gómez, Concejal de Seguridad Ciudadana del Consistorio, el operativo contará con 50 agentes de Policía Local, «que se repartirán en turnos de 5 personas»; y un total de 51 bomberos entre el servicio de intervención y aquellos que permanezcan en el retén preventivo.

A nivel parcial, para el espectáculo callejero de pirotecnia de esta noche en el Antonio Machado, se ha establecido un equipo de quince bomberos entre intervención y retén, otra quincena hará lo propio mañana; habrá trece en las carrozas y en los fuegos artificiales, y hasta catorce en el espectáculo de aeromodelismo y los fuegos artificiales del domingo.

Por otra parte, el dispositivo de seguridad vuelve a contar con 53 voluntarios de Protección Civil. Media docena cubrirán el pregón, la ofrenda floral y la procesión de los faroles. Siete se ocuparán hoy del concierto de Talco, nueve lo harán mañana del recital de NoReM y el Orfeón; habrá diez voluntarios en el desfile y los fuegos, y siete en el tercer concierto festivo, el de Demarco flamenco.

«También hemos obtenido la autorización para la pirotecnia y fuegos artificiales por parte de Subdelegación. Asimismo, además de los servicios de 112 Emergencias y Sacyl, Cruz Roja habilitará una ambulancia de soporte vital básico, con dos sanitarios y dos socorristas, en el espectáculo pirotécnico; una ambulancia en la velada de boxeo con dos sanitarios; otra ambulancia con dos técnicos y dos socorristas en los fuegos artificiales; y los mismos en el concierto del sábado», ampliaba Pablo Gómez ante los medios.

Por parte de la Junta, se ha autorizado la ampliación en 1 hora y 30 minutos el horario de cierre de los establecimientos hosteleros. Además, al continuar el país en nivel antiterrorista 4, por lo que el Ayuntamiento está colocando diferentes elementos tanto fijos, como móviles, en las zonas peatonales.

Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Burgos, ha añadido que este año se bate el récord en cuanto a presencia de Policía Nacional, «algo que hay que mencionar», con un apoyo absoluto e integral a la Policía Local, y se contará con 104 efectivos en la ciudad a lo largo de los cuatro días.

«Nos ha salido bien otras veces y seguimos haciendo lo mismo con las mismas calidades. La Guardia Civil se encargará del perímetro para que nadie jorobe las fiestas metiendo sustancias o armas y los agentes, también de paisano, velarán por la seguridad en todo momento», cerraba.

