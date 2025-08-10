2.531 pacientes del Santiago Apóstol de Miranda no acudieron a su cita médica en el año 2024

Los centros de salud de Castilla y León registraron 23.586.954 de citas de Atención Primaria- con el médico de familia, el pediatra o ... la enfermera- en el año 2024, de las cuales 752.932 no se llegaron a realizar porque el paciente no se presentó.

A esta cifra también hay que sumarle 99.318 personas que no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria y 470 cirugías programadas que no se produjeron porque no se presentó nadie a la intervención. Todo ello suma un total de 852.720 pacientes que no acudieron a su cita a lo largo del año 2024. Estos son los datos que acaba de poner sobre la mesa la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la atención hospitalaria en nuestra ciudad la cifra que se ofrece desde la Consejería deja patente que en el caso de las primeras consultas programadas en el Hospital Santiago Apóstol se suspendió el 10,4% de las mismas ya que de los 24.286 pacientes citados, no acudieron a las cita 2.531. El porcentaje es mayor que el de la media que se produjo en el conjunto de la Comunidad.

Un total de 99.318 pacientes no asistieron a su primera consulta de atención hospitalaria en alguno de los catorce hospitales públicos de Castilla y León. Esta cifra representa el 7 % del total de primeras citas programadas, que ascendieron a 1.380.896.

En cuanto a los servicios que se prestan en los diferentes hospitales públicos la lista de absentismo la encabeza Medicina Nuclear ya que de las 455 citas programadas no se realizaron 131, lo que supone un 29 % del total. Le sigue Psiquiatría, con 9.185 pacientes de 56.026 y un 16 %; Ginecología, con 8.922 de 89.892 y un 10 %; y Alergología, con 4.008 de 38.739, que es también un 10 %.

Cirugías programadas

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, aunque la cifra no es especialmente significativa de modo porcentual, ya que se sitúa en el 0,3% cabe indicar que 470 pacientes de un total de 137.991 no han acudido a una operación que ya había sido programada con anterioridad.

En este capítulo en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda se suspendieron 12 de 4.657, con lo que las ausencias no llegaron a la media de la Comunidad, se quedaron en el 0,25 %.

Por especialidades, Cirugía Pediátrica registró el mayor número de pacientes que no se presentaron a una intervención quirúrgica, con 14 de 2.102 y el 0,7 %; seguida de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 130 de 26.449; Ginecología, 31 de 6.510; y Traumatología, 134 de 27.250, todas con un 0,5 %.