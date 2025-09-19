25.000 euros para optar por una zona de picnic, un parque canino o una ludoteca en Miranda

IU-Podemos aboga por los presupuestos municipales participativos, y es en ese contexto en el que Cristina Ferreras y Guillermo Ubieto presentaron ayer la posibilidad ... de que la ciudadanía mirandesa elija entre tres proyectos para que se ejecuten con la partida de 25.000 euros destinada a los presupuestos participativos.

La idea inicial de los ediles que forman parte del equipo de Gobierno era que esa presencia de los mirandeses se diera a través del reglamento de participación ciudadana pero «al no tenerlo aún aprobado ya que está a falta de informes técnicos aunque esté hecho», como explicó Ferreras, este año para cumplir con su intención de abrir los presupuestos a la participación ciudadana lo que se ha decidido es «presentar tres propuestas para que la gente de Miranda pueda votar por una de ellas a través de la aplicación del Ayuntamiento».

Se podrá participar en la encuesta desde las 23.59 horas de este viernes y hasta el 5 de octubre. Lógicamente, una vez concluida la votación la que reciba más votos será la que se lleve a cabo.

Los tres proyectos por los que se podrá votar pueden conocerse también a través de la propia aplicación municipal. «Antes de decidir podrán ver las descripciones de los proyectos, con su presupuesto y descripción en la web».

El primero de ellos consiste en realizar trabajos de adecuación de La Arboleda «que podemos considerar un refugio climático natural». Se propone desbrozar, limpiar y retirar restos vegetales, resembrar y colocar mobiliario urbano y diez mesas tipo picnic de madera sintética.

La segunda de las propuestas es un parque canino de agility en la ladera de La Picota. La idea es la de instalar diez elementos para el esparcimiento de los animales, dos farolas, un vallado perimetral, diverso mobiliario urbano y una fuente pública.

La tercera opción por la que podrá votar la ciudadanía mirandeses es la que han presentado como 'Dando vida al río y al Casco Histórico' que, tal y como argumentó Guillermo Ubieto «consiste en realizar actuaciones tanto en el entorno de la ribera como en diferentes zonas del Casco Histórico».

Se pretende habilitar un huerto urbano en la calle Las Escuelas, establecer en la Plaza del Mercado una ludoteca al aire libre, zona en la que también se creará un jardín de lluvia, colocar máquinas biosaludables en el paseo del río, recuperar el Callejón de Los Pescadores, la colocación de dos pequeñas casetas para el intercambio de libros.

«Son tres propuestas que recogen las iniciativas y propuestas que nos han hecho llegar los ciudadanos, y podemos decir, yo creo que con satisfacción, que va a ser la primera ocasión en la que la población de Miranda va a decidir de forma directa, con su voto, el destino de inversiones municipales», apuntó Ubieto.

Al igual que hablaron los ediles de IU-Podemos de satisfacción en este sentido indicaron que en esta ocasión la partida «es modesta, pero no deja de ser un hito porque es la primera vez que se aplica una fórmula de participación en la decisión de los presupuestos municipales».

Los mirandeses y mirandesas podrán decidir directamente el destino de 25.000 euros y a medida que pase el tiempo «se irá incrementando y ahondando cuando se apruebe el reglamento de participación ciudadana».

Una vez abierta la posibilidad de opinar sobre cual de los tres proyectos saldrá adelante, la ciudadanía podrá votar a través de la aplicación municipal hasta el día 5 de octubre.