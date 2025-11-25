Más de 2.000 personas ya han firmado contra el cierre de Renfe Remolcado en Miranda La Asamblea de Trabajadores se prepara para una manifestación multitudinaria y no descarta convocar una huelga para conseguir «hechos concretos»

La caldera se acerca a su punto de ebullición. Desde que Renfe comunicase en octubre, a través de una charla informal, su intención de dar por finalizada la actividad en el taller de Material Remolcado de Miranda en 2026, la plantilla mirandesa no ha cesado de dar pasos al frente para frenar el cierre y, con una gran manifestación convocada para mañana por la tarde, cada vez son más los apoyos con los que cuenta tanto dentro como fuera del sector ferroviario.

Así las cosas, en el marco de la última Asamblea de Trabajadores celebrada esta mañana en el tiempo de descanso para el almuerzo, los representantes del comité de empresa han comunicado a sus compañeros que la recogida de firmas emprendida como medida de presión también está siendo un éxito y ya van «bastantes más de 2.000 apoyos».

En este sentido, dejaban claro que «todos estáis haciendo un gran trabajo. En primer lugar, se está difundiendo muy bien la manifestación y ya tenemos bastantes más de 2.000 firmas. Se ha hecho un buen trabajo ahí. Por otro lado, nos han trasladado su apoyo muchísimas asociaciones de la ciudad, como los vecinos de Bardauri, Las Matillas y Casco Viejo, los sindicatos, también FAE y partidos como IU, Podemos y el PCE, entre otros. Mucha gente se ha puesto en contacto para mostrarnos su apoyo y muchas personas están firmando en contra del cierre del taller», explicaban los representantes sindicales en el encuentro del órgano deliberante.

Cientos de personas ya se han alistado a la causa y, a buen seguro, el número irá a más y crecerá sustancialmente tras la manifestación. «No nos hemos marcado un número de firmas concreto, un objetivo. Vamos a seguir adelante y estamos recogiendo de mucho lugares, hay que estar agradecidos», reconocía Rubén Cabezón al término de la reunión.

Así las cosas, el respaldo se ha hecho notar tanto por parte de los mirandeses como por sus homónimos ferroviarios de León, Santander, Palencia, Zaragoza o Villaverde (Madrid), entre otros muchos municipios. «El objetivo de este cierre no es otro que la destrucción de la actividad de mercancías en Miranda. No es poca cosa y lo que debemos hacer es intentar conciencias a todo el Grupo Renfe, a los compañeros de Adif, a las empresas ferroviarias y también a todo Miranda, de que esto no sólo afecta a los talleres de la ciudad, que irá a más. Tenemos que juntarnos para apretar las teclas», cerraban en lo referente a la recogida de firmas.

Concentrados ya en la movilización convocada para mañana, a partir de las 18.30 horas y con punto de partida en la Plaza del Olivo (frente a la estación de Renfe), la Asamblea de Trabajadores no quiere precipitarse y prefiere enfocar toda su determinación en el siguiente paso.

Prevalece el «ánimo de luchar» para evitar el desmantelamiento de las instalaciones, no se contempla otra opción, pero «hay que ir paso a paso». Por estas razones, aclaran que «no se descarta la huelga, la Asamblea es soberana y será la que decide. No nos valen sólo palabras, queremos hechos y vamos a dejarlo claro con la manifestación. Tenemos que forzar la maquina lo que podamos, presionar para tener una respuesta antes de tomar más decisiones, queremos ver cómo reaccionan».

