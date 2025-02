Casi 1.500 visitas al mundo del tren

Algo más de dos años, ya que las puertas del Museo del Ferrocarril III Generaciones ubicado en Ircio se inauguró en octubre de 2022, es el tiempo que lleva operativo y en estos veintisiete meses, ya que el balance se ha hecho tomando como última ... fecha diciembre de 2024, se han contabilizado prácticamente 1.500 visitas. El número exacto de personas que han acudido para conocer un poco mejor los entresijos del mundo ferroviario ha sido de 1.479.

«La verdad es que estoy muy contento porque teniendo en cuenta la entidad que somos creo que es una cifra que puede considerarse muy aceptable» apunta satisfecho Julio García. Y lo está más aún porque lo que se constata es que a medida que se avanza en el tiempo aumenta el interés por conocer lo que se puede ofrecer en este museo.

Si en los tres últimos meses del año de la inauguración pasaron por la instalación 162 personas cuando se computaron las visitas de 2023 ya se constató que empezaba a ser conocido pues en los doce meses pasaron por allí 628. Era una cifra «que ya nos pareció significativa y a la vez fue para nosotros muy ilusionante». Así las cosas el reto que se platearon no fue otro que el de al menor mantener esa asistencia en 2024.

Las cifras son tozudas y para satisfacción de Julio García, impulsor de la iniciativa y amante donde los haya del mundo ferroviario, «la cosa ha ido todavía mejor y en este último año ha habido un ligero incremento y estamos ya en las 689 visitas». Un ilustre visitante del pasado año fue Vicente del Bosque.

En el momento en el que se inauguró el museo era muy difícil saberse si la iniciativa iba a tener o no aceptación. Parece que sí, y de lo que se enorgullece García es de los comentarios que recibe cuando termina la visita guiada. «Somos un museo totalmente diferente a cualquier otro», se ve material de ferrocarriles de ancho ibérico, de vía estrecha, ferrocarriles mineros, tranvías o metros de todo tipo de países. Lo que se muestra es un espectro amplísimo y «la gente cuando llega viene con la idea de que va a ver sólo una cosa y cuando descubre el museo se sorprende para bien». El material es muy antiguo y eso hace también que «los más jóvenes descubran un mundo que no pensaban encontrar».

La visita, que puede realizarse durante los fines de semana en dos pases, unos a las 11.00 horas y otro a las 12.30 del mediodía –excepcionalmente hay algún grupo por la tarde tras hacer la reserva en el 682 71 38 09, de lunes a viernes de 1.00 a 13.00 horas–, se puede complementar con una comida en bar del pueblo «donde se ofrece una olla ferroviaria», una opción que el año pasado interesó a 134 personas y en 2024 a 256.

Novedades

El museo dispone, lógicamente, de un espacio concreto y aunque apunta Julio García que de cara a futuro «ideas tengo muchas», reconoce que «ponerlas en práctica cuesta porque el problema es la financiación ya que todo cuesta mucho dinero». Además indica que en la visita no se podrán hacer muchas variaciones.

El museo puede decirse que está bien surtido y dado que su propietario dispone de material que no puede ser expuesto, «ya no compro más, porque no se podría enseñar», pero va haciendo hueco para la que será una novedad digna de tener en cuenta. «Mi hijo está trabajando en Argentina y me está trayendo material muy interesante de Iberoamérica. Esas piezas tendrán su hueco y creo que serán un elemento distintivo de este museo».

Sus puertas están abiertas y visitarlo siempre aporta conocimientos sobre el mundo del ferrocarril que «atrae a pequeños y a mayores». Julio García disfruta compartiendo lo que sabe.