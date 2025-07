138 mujeres de Miranda están dadas de alta en el sistema VioGén de la provincia

El salón de plenos del Ayuntamiento ha sido el escenario en el que en el transcurso de este jueves se ha procedido a la firma ... de la actualización del protocolo de colaboración con el Ministerio del Interior de participación en la protección a víctimas de violencia de género a través de sus Cuerpos de Policía Local integrándose en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

Y ha sido en ese contexto en el que el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, puso sobre la mesa los datos que ponen de manifiesto que la violencia de género es un problema real y sobre el que no se puede bajar la guardia. De las 1.255 mujeres amparadas por el programa, 138 de ellas lo están en Miranda. Una cifra de la que De la Fuente afirmó que «si a alguien le preguntamos en la calle cuántas mujeres cree que puede haber en Miranda que se sientan violentadas o lo estén la gente hablaría de unos pocos casos», y por eso considera que como no existe la conciencia de que la realidad es esa, incidió en que el VioGén «es un instrumento necesario y que nos está dando muy buenos resultados porque tiene un carácter preventivo y desinstitucionalizado».

No desaprovechó la oportunidad de agradecer la implicación de la administración local en la protección de las víctimas de violencia de género.

El compromiso del Ayuntamiento de Miranda está ahí y el concejal de Seguridad Ciudadana y también de Servicios Sociales, áreas ambas implicadas en la aplicación del sistema VioGén, agradeció el trabajos de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y argumentó que «el programa funciona».

Se contó con la presencia de la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Begoña Fernández Novales que, tras argumentar que los cuatro últimos años, que son en los que se lleva trabajando con el programa «han sido fructíferos sobre todo de cara a la protección de las mujeres víctimas de violencia en Miranda». Para que esto siga siendo así lo que hizo fue «animar a que las mujeres que sufren violencia denuncien porque sabemos a ciencia cierta que están protegidas y cuidadas, tanto por Policía Nacional como Local».

Más violencia

Se recordó que la violencia de género en su manifestación más grave, el asesinato, se incrementa en verano, y también en diciembre. «Hay una estacionalidad concreta y está estudiado que a mayor convivencia los riesgos son mayores cuando la situación es tóxica», apuntó Fernández Novales, que recordó que también en esos dos períodos se dispara la violencia sexual porque «hay más fiestas, más festivales, más consumo de alcohol y una mayor exposición a zonas de ocio».

En la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno se conoce bien la situación y su máxima responsable tiene claro que al margen de que pueda existir una mayor concienciación «si nos encontramos ante un incremento de las denuncias es porque la violencia aflora. Es una situación que está oculta y por eso no podemos determinar cuál es el grado real de violencia».

Para corroborar esta afirmación aportó como dato fehaciente que de las mujeres que han sido asesinadas el 80% no habían denunciado y que en violencia sexual sólo se denuncia un 10%», así que «en el mejor de los casos hablamos de un 50% de violencia no denunciada, y eso es terrible. Es un dato que yo creo que la sociedad civilizada no se puede permitir».