100.300 euros, el coste medio a pagar por una vivienda en Miranda durante el último año

100.308 euros. Ése es el dinero necesario de media en el último año para adquirir una vivienda en la ciudad, según los datos que ... se recogen en el Portal Estadístico del Notariado y que salen del cálculo realizado tomando como referencia las 681 operaciones de compraventas de pisos y casas en la ciudad de las que dieron fe entre octubre del pasado ejercicio y septiembre de este año.

Inmuebles que, según sus datos, tienen una superficie media de 96 metros cuadrados, por los que por cada uno de ellos se han pagado 1.043 euros. Coste que marca un aumento del 8,41% en los últimos doce meses y que va ligado directamente al aumento del precio de la vivienda de segunda mano, ya que el 97,5% de las operaciones que pasaron por la Notaría no eran nuevas, cambiaban de manos entre particulares. Sólo el 2,5% de las hipotecas estaban ligadas a obra en construcción. Porcentaje que no resulta llamativo si se tiene en cuenta que a lo largo de todo el pasado año en el Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos se visaron proyectos para 44 pisos y en el primer semestre del ejercicio en curso, para 11.

En una ciudad como Miranda, con un núcleo urbano compacto, en el que reside la mayoría de la población, también resulta lógico que el 93,83% de las 681 operaciones registradas se centraran en adquirir un piso, mientras que el 6,17% restante eran casas.

La estadística también detalla la edad media de los firmantes de las escrituras, una media elevada, en los 44 años, que pone de manifiesto las dificultades de los más jóvenes para emanciparse adquiriendo una primera vivienda. Es prácticamente la más alta de la última década, con la excepción de 2017, cuando la edad se situó en los 46. Los 38 en los que se quedó la media de 2023 es la más baja de ese mismo periodo.

Los mayores compradores entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 fueron personas de 41 a 50 años, un 29,83%. Entre 31 y 40 tenían otro 25,12% de los titulares de las escrituras de compraventa de un inmueble en la ciudad; y un 14,13% eran menores de 31.

Evidentemente, el porcentaje menor es el de los mayores de 70 años, algo más que lógico si se tiene en cuenta que la mayoría de la población de esa edad tiene una vivienda en propiedad pagada hace años, por lo que no busca otra a no ser que haya un cambio de ciudad o una necesidad de dejar atrás un inmueble con problemas de accesibilidad. El 9,66% restante de los pisos comprados en la ciudad los adquirieron vecinos de entre 61 y 70 años.

El análisis de las operaciones llevadas a cabo en Miranda que recoge el Portal de Estadística del Notariado también señala que el 85,06% de las escrituras las firmaron ciudadanos españoles. Apenas un 15% tuvieron como titulares de los documentos de compraventa a extranjeros y, entre ellos, predominaron los marroquíes.

De las 102 viviendas con las que se han hecho nacionales de otros países, el 15,7% tenían como titulares a marroquíes; aunque seguidos muy de cerca por originarios de Rumanía, con un 14,81%. De ese total, colombianos adquirieron otro 12,04% y portugueses, un 9,2%. La estadística también asigna a nacionales de Perú otro 6,5%.

Por otro lado, el aumento del precio a pagar por adquirir una vivienda en la ciudad, principalmente de segunda mano, no está conllevando que baje el número de operaciones. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, con el coste medio del metro cuadrado en 997 euros –es decir, 46 menos por metro– se firmaron menos compraventas, 584. En 2021, el precio del metro cuadrado estaba en la ciudad en 696 euros, y en 2025 en 1.062. En cinco años ha subido 366, es decir, un 52%