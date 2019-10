Unos valientes bajo la lluvia

El domingo amaneció lluvioso, gris, desapacible. En Bizkaia solo Alex Txikon debió de levantar la persiana y decirse que el día estaba de lo más agradable para hacer un poco de senderismo y subir a Artxanda. Piensen que Artxanda no llega a los 300 metros de altura y para Txikon los problemas comienzan cuando cae la tormenta de nieve sobre el campamento base del Kanchenjunga: 5.000 metros, rumor de avalanchas y los sherpas comentando avistamientos recientes del Yeti en el Paso del Infierno, la Pared del Desastre, el Desfiladero del Cataclismo, o algún otro sitio de toponimia prometedora.

Se entiende que Alex Txikon escogiese ayer un chubasquero sin mangas y un calzado cualquiera, quizá también unas gafas de sol, para dirigirse bajo la niebla y el aguacero hacia el Arenal, donde se daba la salida de la décima Martxa a Artxanda que organiza este periódico. Lo que quizá no esperaba encontrarse el gran himalayista era a un montón de gente que parecía aventajarle en equipación, pero que mostraba su misma actitud aventurera. Empuñaba esa gente un número asombroso de paraguas, lo nunca visto en las grandes cimas. Pero al mismo tiempo exudaban cierta concreta indiferencia, tan característica, ante el temporal. Algo que podríamos resumir del siguiente modo: «Somos montañeros. Son siempre cuatro gotas».

Resulta curioso como la subida a Artxanda se ha convertido en un clásico bilbaíno capaz de adaptarse perfectamente al parte meteorológico. Cuando el día sale soleado y agradable, la subida adquiere un aire de fiesta familiar. Se llena todo de carritos de niños y de perros incapaces de contener la felicidad porque les han sacado a dar el gran paseo a un parque inmenso que no conocían. Cuando el día sale como el de ayer, la alegría se adensa con una cierta determinación. Y se llena todo de prendas impermeables y teoría de las tres capas. Lo impresionante es que la gente siga subiendo, porque el único camino posible es hacia delante, hacia arriba, sin dudarlo, y porque no hay mejor modo de recordarlo que hacerlo por una buena causa. Ocho mil inscripciones y veinte mil euros recaudadados. Hay brillos con los que no puede la borrasca.