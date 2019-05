Dominio absoluto de los corredores vascos en la media maratón de montaña de Kanpezu Corredores en pleno esfuerzo por las laderas de la Sierra de Kodes. / AITOR ARENZANA Victorias, con récords incluidos, de Oier Ariznabarreta y Maite Etxezarreta, que pasa a liderar la Copa de España FERNANDO J. PÉREZ VITORIA Lunes, 6 mayo 2019, 23:31

Los corredores vascos fueron los grandes protagonistas en la Kanpezu-Ioar Mendi Maratoia Erdia, disputada ayer en la localidad de la Montaña Alavesa y con la sierra de Kodes como escenario incomparable. La carrera, sobre un recorrido de 26,5 kilómetros y 1.930 metros de desnivel positivo, tuvo como ganadores a Oiar Ariznabarreta y a Maite Etxezarreta, con récords incluidos en este exigente trazado estrenado el año pasado y que a la azpeitiarra le permite, además, pasar a liderar la Copa de España FEDME.

El de Durango paró el crono en 2h.17.47, rebajando en casi ocho minutos el tiempo del año pasado de Jan Margarit, mientras que la azpeitiarra marcó en meta 2h.52:44, mejorando en casi tres minutos el récord de Oihana Azkorbebeitia. El domino vasco no sólo copó lo más alto de los pidios. También se extendió al resto de la clasificación. Así, seis de los diez primeros puestos de la categoría masculina fueron ocupados por corredores de Euskadi, mientras que en chicas fueron tres las vascas en el 'top ten' de la clasificación final

Podio masculino. De izd. a dch., Santi Mezquita, Oier Ariznabarreta y Asier Larruzea. : / TERRITORIO TRAIL

Desde la misma salida, Oier Ariznabarreta salió a romper la carrera. Marcó un ritmo que no dio opción a sus rivales y lideró la prueba desde sus primeros compases. Pasó por la cima del Joar –km. 12, 3 de carrera– ya, con una ventaja de unos 5 minutos con respecto a sus perseguidores, Antonio Herrera, Santi Mezquita y Asier Larruzea que coronaban en techo de la carrera separados por menos de un minuto.

Ariznabarreta, desatado

Con Ariznabarreta desatado y sin rivales por delante, sus tres perseguidores protagonizaron una bonita lucha por detrás en busca de los otros dos puestos del cajón. Al final, Herrera acusaba el esfuerzo y era superado en meta por Mezquita (2h.21:20) y el corredor de Güeñes (2h.22:16), apenas un minuto por delante del andaluz, que mantiene el liderato provisional de la Copa de España.

Tras la carrera, el campeón se mostraba muy satisfecho con el resultado. «Yo corro así. Salgo a romper la carrera desde el principio. Unas veces me sale bien y otras mal. Está vez ha salido bien y aquí esta el resultado. La meteo era perfecta, me he encontrado muy bien y espero mantener esta forma hasta el verano», explicaba el de Durango, que la semana que viene correrá el Campeonato de España que se disputará el Otañes y este resultado le sitúa como uno de los grandes favoritos.

En categoría femenina, la carrera fue más emocionante y disputadaspor lo bonita lucha que mantuvieron Maite Etxezarreta y Mireia Pons, a la que se unieron Rosa Navarro y Bel Calero. La guipuzcoana finalmente consiguió mantener la distancia sobre sus rivales en el último tramo, con Mireia Pons segunda (2h.54:16) y Rosa Navarro tercera (2h.58:14).

Podio femenino. De izd. a dch., Mireia Pons, Maite Etxezarreta y Rosa Navarro. / TERRITORIO TRAIL

Maite no podía ocultar su alegría tras la carrera. «Me he quitado una espinita y estoy súper contenta. He tenido muy buenas sensaciones y me he encontrado muy rápida, aunque no me he podido relajar ni un segundo. En cuanto miraba para atrás las tenía pegadas a mí», explicaba.