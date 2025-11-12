Los Pou aben otra vía en los Picos de Europa... Con susto incluido Eneko estuvo a punto de sufrir una caída de 40 metros cuando se movió uno de los bloques a los que estaba sujeto

Iñigo Miñón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:27

Los hermanos Pou no paran. Siguen abriendo vías en los Picos de Europa. A la última, en el Tiro Pedabejo (2.189 metros), la han bautizado 'Vicios ocultos', con una dificultad de »7c+?/285m. Y con susto incluido. No tanto por la dificultad de la vía en sí, sino por la exposición ante una caída «bastante alta».

La apertura, bajo un sol radiante, fue realizada en «dos días largos, de esos que comienzas de noche y vuelves también con todo oscuro». En la primera jornada los vitorianos abrieron los tres primeros largos sin problemas para llegar a la mitad de la pared. La segunda jornada fue la más dura y peligrosa.

«Iker abrió el inicio del cuarto largo, una sección difícil de escalar y de asegurar», explica Eneko Pou. Después paso él mayor de los dos hermanos, que en una torre muy descompuesta empezó a pasar algunos apuros. «El problema fue que dada la sinuosidad del largo la cuerda no corría, con lo que no me quedaba otro remedio que hacer mucha fuerza con los brazos para seguir ascendiendo y alcanzar el final. Otro problema añadido fue que tampoco me podía asegurar, ya que de hacerlo la cuerda aún rozaría más y sería imposible salir de allí. Era un tramo fácil en dificultad pero extremadamente peligroso».

Y la cosa se complicó más aún cuando, al agarrar los dos últimos bloques para montarse encima de la torre y salir de la zona comprometida, uno de ellos se movió de un manera muy peligrosa, haciendo perder el equilibrio al montañero alavés, que estuvo a punto de sufrir una caída de cabeza de entre 30 y 40 metros. «De no haber sido porque en el último momento me aguanté de la mano derecha, habría resultado fatal. Poco después y todavía con el miedo metido en el cuerpo, por fin logré alzarme encima de la torre con el corazón a 200 pulsaciones y muy enfadado conmigo mismo, viendo que había estado a punto de cagarla y de caer sin retorno, un auténtico 'Game Over'», reflexiona un emocionado Eneko Pou.

Todavía les quedaban dos largos más hasta la cumbre, marcados por ese desagradable incidente sufrido unos metros más abajo. Iker recuerda que al llegar al final se encontró con Eneko, efectivamente, «muy enfadado consigo mismo».

«Razón tenia, porque no es lo mismo haber estado en peligro y no darse cuenta, que sucede muchas veces en montaña, que percibir de una manera clara que has estado a punto de liarla. Pero lo hecho hecho está, así que nos concentramos en alcanzar la cima sin percances», evoca el menor de los Pou. «En la cima estábamos felices, sabíamos que habíamos superado algo muy difícil«, precisa Eneko.