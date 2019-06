El Mont Blanc se desmorona

«Los puntos delicados en España son mínimos»

La Asociación Española de Guías de Montaña, con un millar de miembros, asegura que las circunstancias del Mont Blanc no son trasladables a España, donde la afluencia de aficionados no alcanza la masificación de los Alpes. Según Raúl Lora, vocal de la asociación y director técnico de la escuela alpina de Gredos, «la razón de que el problema no se dé aquí es que los glaciares pirenaicos son pocos, y si dentro de ellos nos fijamos en qué rutas de montañismo o alpinismo pasan cerca, nos damos cuenta de que son menos todavía. Los puntos delicados son mínimos». Por el contrario, prosigue Lora, en el macizo del Mont Blanc «hay muchísimas actividades y rutas que pasan por las zonas que pueden llegar a ser muy peligrosas».

En la AEGM indican que ni tan siquiera el Aneto, una de las montañas a las que más gente sube en los Pirineos, puede compararse «con las ascensiones que se hacen anualmente al Mont Blanc; eso hace que se incremente el riesgo en Francia, pero aquí no ocurre lo mismo». Según Lora, «otro glaciar donde se aprecia el retroceso es la cara norte del monte Perdido. Pasa una ruta clásica, dos, pero se repiten en contadas ocasiones a lo largo del invierno. Una decena, veinte repeticiones, cuarenta personas».