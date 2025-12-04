El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones en la A-8 a la altura de Bilbao y en sentido San Sebastián por la salida de un vehículo de la vía

Himalaian ere klima aldaketa

Elur dezente egin du udazken honetan Himalaian. Elur-jausiak izan dira, bai eta trajediak ere. Baina elur hori puntako eskiatzaile batzuek probestu dute Everesten

Juanra Madariaga

Juanra Madariaga

Osteguna, 4 abendua 2025, 10:50

Comenta

Ezin da aurretik jakin zer egingo duen Nepal erasotzen duen montzoi aroak. Klima aldaketa hantxe ere hasia da nabaritzen, eta urtaro hori, udazkena, gero eta arraroago bilakatzen ari da urterik urtera.

Aurten hara joateko zortea izan dut, eta burutu ditugun ibilaldietan hodeitza trinkoak eta eurite astunak lagundu digute. Toki askotan espero ez genituen elur-geruza sakonak topatu ditugu, eta altueratik, Himalaia inoiz baino zuriago agertu da.

Lagun batzuk irailean izan ziren Nepalen, Khumbu aranean, Island Peak eta Ama Dablam mendi ederrak igotzeko asmoz. Bada, ez bata eta ez bestea, ezin izan dute gailurrera heldu. Bi mendiak elurrez oso kargaturik ageri ziren eta bertaratu ziren espedizio guztiek etxerako buelta hartu behar izan zuten esku-hutsik, ia mendia ikusi gabe, eguneroko hodeiek itota agertzen baitzen inguruko paraje guztiak. Prezipitazio-baldintza anomaloak eman dira.

Eguraldia apetatsua izan dela esan daiteke. Gauean euria erruz, botalean ekin arren, hurrengo goiza oskarbi eta aratz agertzen zen mendien gainetik. Handik gutxira, lehen lainoak agertzen ziren, eta eguerdirako ekaitza jotzeko arriskua handitzen zen. Gero berriz euria astuna.

Giro hori bailaretan eta beheko herrietan, goian kontua bestelako izan da, eta metro dezente pilatu dira 4000 metrotik gora. Horrek guztiak sekulako arazoak sortu ditu mendizaleen artean. Arazoak eta arrisku biziak ere. Eta arrisku horietatik etorri dira dramak gero.

Urriaren azken egunetako eguraldia ere biziki trakestu da, eta tenperatura-aldaketa azkarren konbinazioak elurraren egoera gaiztotu du, eta horren ondorioz, elur-jausiak sortu dira han-hemenka. Espedizio batzuk ari ziren hainbat menditan ezbeharra gertatu da eta zoritxarrez hildakoak izan dira.

Nepalgo bi menditan izan da trajedia, Rolwalingo aranean dagoen Yalung Ri-n, eta Manaslu menditik gertu dagoen Panbari Himal mendian. Trajedia larria izan da, eta datuek diotenaren arabera bederatzi pertsona hil dira (Italiako, Frantziako, Alemaniako herritarrak eta Nepalgo hainbat gidari). Horiez gain, zauritu dezente ere izan dira. Erreskate lanak zaildu egin dira toki horiek ohiko bideetatik urrun daudelako, eta gainera, aipaturiko meteorologiak bere horretan segitzen du, eta dena nahiko itsusi jarri da.

Baina elur mardul hori beste askorentzat oparia da. Joan den hilean munduko mendirik altuena zuritu da goitik behera, eta geruza eder hori puntako bi mendi-eskiatzailek probestu dute jaitsiera «integrala» egin ahal izateko, hots, puntatik beheraino, eskiak kendu gabe.

Bi izan dira protagonistak: irailaren amaieran Andrzej Bargielek Everesten jaitsiera osoa egin zuen Nepal aldetik. K2ko lehen jaitsiera egin zuen eskiatzaile poloniarra lehena izan da Everesteko gailurretik oinarrizko kanpalekuraino oxigeno gehigarririk erabili gabe eskiatu duena. Horren ostean, Jim Morrison Everesten iparraldetik jaitsi zen, Hornbein korridorea eta japoniarren korridorea batuz. Azken honek oxigeno eta xerpa kuadrilla handi bat erabili ditu.

Halarik ere, bi jaitsierak historikoak izan dira, eta horrexegatik sakonago komentatuko dugu hurrengo testu batean.

