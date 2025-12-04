Mera Peak, sei milako erraza
Mera Peak (6.476 m) trekking baimenarekin igo daitekeen mendirik altuena da Nepalen
Osteguna, 4 abendua 2025, 10:46
Udagoien honetan bidaia eder bat burutu ahal izan dut Himalaia aldetik, Nepal herri miragarrian. Betiko legez, ume baten begiekin abiatu nintzen hango geografia ederra kurritzera.
Nepal zoragarria abegikor agertu zitzaidan beste behin, eta betiko botere baltsamiko edo katartikoa luzatu zidan. Lehen unetik ber ezagutu nituen duela urte batzuk ibilitako tokiak, eta berehala -hoteltxoan traste guztiak laga ondoren- Katmandu hiri kaotikoko kaleetara irten nintzen, hango usain eta azantzen hibridazioa dastatzera, Namaste hemendik, Namaste handik.
Katmandu hiri kaotikoan erosketatxo batzuk egiten eta bertakoa kaosarekin gozatzen hainbat egun eman ostean ibilbidearen lehen koskari ekin genion: Katmandutik Luklarainoko hegaldia. Kirioak dantzan izaten dira hegan egin behar den egunean. Oso goiz altxatu behar zara aireportura joateko, eta han, Luklan dauden baldintza klimatologikoei adi egon behar da, batzuetan ezinezkoa baita hegan egitea dena laino trinko batek hartuta baitauka.
Horixe gertatu zitzaigun guri. Katmandun lainorik ez, egun aproposa ematen zuen. Hegaldiak atzeratzen joan ziren eta azkenean gurea prest zegoela esan ziguten. Hegazkineraino joan, petate guztiak barruratu, geu ere barruratu, eta handik bost minutura hegazkina pistara abiatu zen. Bertan zegoela bueltarako maniobra egin zuen eta lehen zegoen tokira abiatu zen berriz. Ikustekoa izan zen genuen dezepzio-aurpegia, bai eta gure haserre bizia. «The weather in Lukla has changed and there is no visibility» esan ziguten.
Hurrengo egunean bai, dena ondo segoen, eguraldia primerakoa izan zen eta azkenenean Luklan lurreratu ginen inolako arazorik gabe.
Gure espedizioaren lehen zatia hastekotan zegoen. Gure asmoa 5.357 m dituen Gokyo Ri igotzea zen, aklimatazio ona eskuratu ahal izateko. Egun horietan, Jhorsale, Namche Bazar, Macherma, eta horrelako herrietatik pasatu ostean Gokyoraino igo ginen. Mendi txikiari bisita egin ostean Renjo La zeharkatu, eta berriz Thamerantz.
Dozena bat egun lasai ibili ostean, Euskal Herritik zetorren, eta Lur Uribarren (Lurbide) mendi gidariak osaturiko talde batekin bildu ginen. Denak gustura abiatu ginen Mera Peak zegoen bailararantz.
Lehen egunetan hainbat lotsetan (aterpetan) izan ginen eguraldi kaxkarraren erasoa pairatzen. Montzoiak ez zuen alde egin nahi eta goizero eguna oskarbi urratzen bazen ere, eguerditik aurrera lainoek ingurua betetzen zuten eta euria egiten hasten zen, zarra-zarra gainera. Egun lasaiak izaten ziren, baina bustiak ere bai.
Basotik atera ostean, Kothe (3580 m) herritik ibaiaren ertzetik ibiltzen hasi ginen, maldan gorako bidezidor batetik, Tangnag (4.358 m) herrira iristeko. Metroak hartzen ari ginen eta taldekide batzuengan altueraren lehen eraginak ematen hasi ziren.
Etaparen azken egunean Khare (5.045 m) aterpe multzo batera heldu ginen. Aurrean Mera Peak zegoen, zuri, eta oso altu.
Igoera nahiko erraza da, ez du zailtasun teknikorik, baina altuerak eta elur-baldintzek igoera zaildu dezakete.
Egun haietan, elur asko egin zuen eta elur-geruza batek zurituta zituen inguru guztiak. Egun bat gorako bidean eman genuen aklimatazioa hobetzeko, eta eguraldia nahiko ona zenez, goiko kanpamentura abiatu ginen (5800 m).
Horrelakoetan esaten den bezala, alea jacta est. Sekulako ilunabarraz gozatu ostean, denok sartu ginen dendetan. Goizeko ordu bietan altxatu behar ginen gailurrera joateko. Gau oso garbi zegoen altxatu ginenean, haize apur batekin eta hotz handiarekin, baina parametro normalak dira horiek. Laster hasi ginen metroak jaten, eta aurretik zegoen pertsona oro aurreratzen.
Gailurrera heltzeko ordu bete falta zitzaigunean goiz alba hasi zen hodeiertzean. Nekez ahaztuko ditut kolore haiek. Handik gutxira puntaren puntan geunden ia lagun guztiok. Pozik, mendia benetan ederra iruditu baitzitzaigun.
Poz horrekin buelta hartu, eta berriz Katmandurainoko bide luzeari ekin genion. Egun batzuk bagenituen azken opariak erosi ahal izateko.
