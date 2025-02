La Fundación Vital presenta Bai Mendian, una nueva iniciativa sobre mujer y deporte

Olga Jiménez Jueves, 24 de octubre 2019, 08:21 Comenta Compartir

Tras el éxito cosechado con el programa '¿Deporte femenino? Sí, quiero', impulsado por la Fundación Vital para fomentar y dar visibilidad al deporte femenino, que ha contado con cerca de 3.500 participantes en su primer año y medio, el desarrollo de actividades no cesa con el objetivo de llegar a más ámbitos y disciplinas deportivas, además de fútbol, baloncesto, rugby o balonmano.

Por primera vez en Álava, se abordará de manera monográfica el papel de la mujer dentro del mundo de la montaña a través de la jornada Bai Mendian. Será el 9 de noviembre en el corazón de Vitoria, en una carpa ubicada en la plaza de la Virgen Blanca. «La fecha coincide con los 30 años de la caída del muro de Berlín. De una manera simbólica, queremos representar la caída del muro del deporte femenino», apuntó Jon Urresti, presidente de la Fundación Vital en el acto de presentación acompañado de algunas de las protagonistas que tomarán parte como Arantxa Pinedo, número 1 del ranking español de marcha nórdica, o la escaladora Cristina Rey.

Desde la apertura de puertas a las 11:00 de la mañana y hasta su clausura a las 19:30 horas, la jornada abordará diferentes temáticas, como el papel de la mujer en cargos directivos con la escaladora Irati Anda como directora técnica de la Federación Vasca de Montaña, las mujeres que han sido protagonistas en la prestigiosa revista Pyrenáica o el crecimiento del trail femenino a través de la mirada de la joven Leire Fernández, campeona mundial de cani-cross. Además, la doctora Zuriñe Foronda hablará sobre la salud en la montaña, se proyectará el documental 'Liv Along The Way' sobre la vida de la campeona del mundo de escalada deportiva Liv Sansoz y se inaugurará la muestra 'Montaña en femenino' del fotógrafo Jon Martínez.

Para acceder a las conferencias y proyecciones será necesario realizar una inscripción previa. Será gratuita y podrá completarse para la jornada entera, o bien sesión matinal o vespertina, en www.siquiero.eus o www.fundacionvital.eus

Circuito de aventura

De forma paralela, habrá un circuito aventura y un rocódromo móvil, así como talleres de introducción a la marcha nórdica dirigidos a todos los públicos y de media hora de duración. De esta manera, el desarrollo del programa '¿Deporte femenino? Sí, quiero' tendrá su continuidad con las nuevas propuestas de la Fundación Vital para fomentar la práctica deportiva femenina así como el empoderamiento de la mujer. Además de la puesta en marcha de una liga de fútbol femenino regional con la presencia de 13 equipos, se realizarán formaciones especificas centradas en el arbitraje y conocimiento de las normas del fútbol.

Asimismo, a través de las jornadas 'Descubre tu deporte' se visualizará el deporte en diferentes municipios alaveses. Los premios de reconocimiento y fomento al deporte femenino alavés serán otra de las novedades donde se reconocerán los éxitos de las deportistas alavesas, así como el trabajo de entidades, clubes o federaciones. Por último, nueve deportistas serán protagonistas los próximos nueve meses de diferentes spots con los que poner cara al deporte femenino en Álava.