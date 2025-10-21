Los hermanos Pou vuelven a ser nominados al 'Piolet de oro' En esta ocasión Iker y Eneko entran en la prestigiosa 'Big List' por la apertura de la vía 'Puro Floro' junto al peruano Micher Quito

Los hermanos Pou han vuelto a ser preseleccionados como aspirantes a ganar uno de los 'Piolet de oro'. Un galardón que, a modo de rápido resumen, es a la montaña lo que el Balón de Oro al fútbol o los Oscars al cine. El reconocimiento más prestigioso del alpinismo mundial, en definitiva, otorgado a las actividades más notables realizadas en estilo alpino.

Es la séptima nominación de los montañeros vitorianos, que han convertido la excelencia en rutina. En esta ocasión Iker y Eneko entran en la prestigiosa 'Big List' por la apertura de la vía 'Puro Floro' (M7/95°/A2/1.000 m) en el Nevado Copa (6.190 metros), junto a su compañero Micher Quito. Y es la tercera nominación conjunta de los Pou con el peruano, tras 'One Push' (M7/85°/V/1.000 m, Pumahuacanca 5.563 m, 2022) y 'Ya Pe Cholo'» (6b/80°/1.200 m, Ranrapalca 6.162 m, 2023).

La escalada, realizada entre el 4 y el 6 de julio, recorre la vertiente sureste y la arista suroeste del Copa, con descenso por la vertiente oeste. «Probablemente sea la vía de alpinismo más dura que hemos abierto hasta la fecha. Los cuatro días de esfuerzo continuo y la necesidad de descender por la vertiente contraria de la montaña, al no tener claro que podríamos bajar por donde subimos, la convierten en nuestra ascensión más dura y comprometida», explican los alaveses. Lo hicieron como más les gusta, en estilo alpino. Es decir, sin cuerdas fijas, sin oxígeno, sin apoyo exterior y en total autonomía, «la manera más elegante de ascender una montaña».

Una muesca más en una dilatada trayectoria que se ha ganado el reconocimiento internacional del mundo de la escalada. «Mantenerse haciendo actividades susceptibles de recibir nominaciones durante los últimos 20 años es un orgullo enorme», admiten. Y añaden, a modo de declaración de intenciones: «Intentaremos seguir así».

Porque los hermanos Pou nunca paran. Este verano han logrado la apertura de 'Kuntur', una nueva y desafiante vía en los Andes peruanos. Además, recientemente han conseguido la primera ascensión en libre del Pilar del Texu, en Picos de Europa, otro hito que reafirma su excelente momento de forma y motivación para seguir con sus retos verticales.