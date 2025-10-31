Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora Se le buscaba desde el lunes y lo Servicios de Emergencias de Euskadi han localizado el cadáver en una zona de difícil acceso

I. M. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:30 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han hallado este viernes el cuerpo sin vida del hombre de 82 años desaparecido el lunes en la localidad alavesa de Yécora. Ha sido sobre las seis de la tarde, cuando recursos que participaban en el dispositivo de búsqueda de esta persona han localizado el cuerpo en una zona de difícil acceso.

La desaparición tuvo lugar en una zona rural cercana a su lugar de residencia, desde donde este hombre había salido por la mañana para dar un paseo. No regresó y a partir de las tres de la tarde del lunes se activó el dispositivo de búsqueda coordinado por un Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco en el que toman parte las patrullas rurales de la comisaria de la Ertzaintza de Laguardia, la sección de drones, un helicóptero de rastreo con efectivos de las secciones de Montaña y de la UVR, la Unidad Canina, bomberos, así como personal voluntario.

Durante toda la semana se han llevado a cabo labores de búsqueda por la zona aprovechando las horas de luz del día; y por la noche seguían trabajando efectivos de montaña de la Ertzaintza.