Así se hace el sorteo de la Quiniela tras la suspensión del Barça-Osasuna

Bruno Vergara Lunes, 10 de marzo 2025, 10:48 | Actualizado 11:02h.

La Quiniela de esta jornada se ha visto afectada por la suspensión del Barcelona-Osasuna. A pesar de que el partido no se dispute, Loterías y Apuestas del Estado tiene una solución para este tipo de situaciones. No es la primera vez que un encuentro no se puede jugar, como ya ocurrió hace unos meses por la dana que azotó a Valencia.

Así, la Quiniela tiene un mecanismo para que el sorteo tenga lugar sin que se juegue el partido. En un encuentro hay tres resultados posibles. Gana el equipo local (1), empate (X) y se impone el visitante (2). De esta forma, en el bombo se meten bolas de tres colores diferentes según los resultados posibles.

Sin embargo, no meten la misma cantidad de bolas de cada color. Esto dependerá de las apuestas realizadas por los participantes en La Quiniela. Pongamos un ejemplo: si el 75% de los jugadores dieron ganador al Barcelona, 15% al Osasuna y un 10% optó por el empate, la proporción de bolas en el bombo será la misma. Por tanto habrá 75 bolas rojas, 15 amarillas y 10 azules.

Con esta proporción se realiza el sorteo. Con los números sobre la mesa, es más probable que salga una bola que dé ganador al Barcelona, pero todo depende del azar. Este método se llevará a cabo siempre y cuando el partido no se dispute en las 24 horas siguientes a la hora prevista inicialmente. Así, el sorteo de La Quiniela quedará resulto este lunes 10 de marzo a las 21.15 horas.