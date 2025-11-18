La vidente Benita (Maestro Joao) se moja sobre cuál será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 Ha cumplido con su tradicional predicción para el sorteo de este año

Martes, 18 de noviembre 2025

Su predicción comienza a ser un clásico por estas fechas. La vidente Benita, conocida como el Maestro Joao antes de su cambio de género, ha vuelto a mojarse sobre cuál será el número agraciado con el Gordo en la Lotería de Navidad de este 2025.

Su predicción genera cierto interés entre sus seguidores a raíz de que acertase en 2022 la terminación del número ganador. Y en 2024 atinó en el reintegro y permitió recuperar los 20 euros invertidos en el décimo. Esta vez, su vaticinio lo ha hecho en el programa de radio ¡Anda ya! de 'Los 40'. «Lo tengo todo mirado». En esta ocasión, cree que el número con más probable es el 53068, combinación que ya ha adquirido. También indicó tres posibles terminaciones destacadas: la del cuarto premio, 56; la del tercer premio, 35; y la del segundo premio, 88.

El sorteo de este 2025 constará de 198 series de 100.000 numeros, una cifra que un año antes fue de cinco series menos. Eso significa que también crece la cantidad de premios a otorgar. Serán en total 2.772 millones de euros en premio frente a los 2.702 de 2024.

-El Gordo: cada serie está dotada con 4 millones de euros, lo que supone 400.000 euros por décimo. Los primeros 40.000 euros están libres de impuestos. Hacienda aplica un gravamen del 20% al resto, a los 360.000 euros restantes, por lo que el fisco se queda con 72.000 euros de cada décimo y el ganador, con 328.000 euros.

-Segundo premio: son 125.000 euros para cada décimo. Hacienda se embolsa 17.000 euros y el ganador, 108.000 euros.

-Tercer premio: 50.000 euros al décimo. El fisco se queda con 2.000 euros y el ganador consigue 48.000 euros.

Dos cuartos premios: dotados con 20.000 euros al décimo .

Ocho quintos premios: con 6.000 euros para cada décimo ganador.