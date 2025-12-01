Siete consejos de la OCU para asegurarse el cobro de un premio de la Lotería de la Navidad La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda ciertas pautas a seguir si la suerte llama a la puerta en el sorteo del 22 de diciembre

G. C. Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:52

Es una tradición en la que incluso participan aquellos no acostumbrados a apostar. El sorteo de la Lotería de Navidad volverá a celebrarse este 22 diciembre —en este 2025 cae de lunes— y los españoles gastarán una media de 73 euros para buscar un pellizco de suerte. Hay muchas formas de jugar. Décimos, participaciones... Solo o compartiendo. Por ello, la OCU ha lanzado una seria de consejos para «ser precavido y asegurarse el cobro en el caso de que la suerte finalmente acompañe». Estos son sus siete recomendaciones.

1 Fotografía

Es recomendable, nada más adquirir el décimo, fotografíarlo por ambas caras o incluso hacer unas fotocopias del anverso y reverso. Esta costumbre puede ser decisiva si el boleto se deteriora, se pierde o es sustraído.

2 Al portador

El décimo es un documento al portador. Es decir, el premio lo cobra quien lo posee. Si se comparte, el depositario debe entregar a cada participante una copia firmada con nombres y DNI, indicando cantidades. También es válido enviar este acuerdo por correo electrónico o WhatsApp, siempre que los pagos se realicen antes del sorteo.

3 Compras 'online'

Las compras online deben hacer preferiblemente en una administración autorizada o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En estos casos, el comprador recibe un justificante electrónico con plena validez legal, mientras los originales se custodian en la caja fuerte de la administración.

4 Pérdida del décimo

Si el décimo se pierde o es sustraído, hay que denunciarlo cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Debe incluir todos los datos posibles (número, serie y fracción) y pruebas como fotos o copias. Además, hay que notificarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia, el pago queda paralizado hasta que un juez determine la titularidad.

5 Premios inferiores

5. Los premios inferiores a 2.000 euros se cobran en cualquier punto de venta. Si el décimo se adquirió online, el importe se abona automáticamente en la cuenta asociada. Para cantidades superiores, el cobro (ya descontando impuestos si se diera el caso) se realiza en bancos colaboradores, sin comisiones ni contraprestaciones. En cualquier caso, el derecho a cobrar caduca a los tres meses del sorteo.

6 Premios compartidos

En premios compartidos, cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación. El importe total, ya con la retención fiscal, se ingresa en la cuenta del titular que luego repartirá según lo pactado. Evite hacerlo sin identificar a los demás, pues podría considerarse donación y generar impuestos adicionales. Hacienda retiene el 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo, no por persona. El premio no tributa en el IRPF, aunque sí los rendimientos posteriores.

7 Décimo deteriorado

Si el décimo está deteriorado, debe presentarse en Loterías y Apuestas del Estado. Si el daño es grave, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decidirá. En última instancia, los tribunales valoran pruebas como los fragmentos del décimo, la ausencia de reclamaciones o el testimonio del vendedor.