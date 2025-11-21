La Policía Nacional avisa: estas son las estafas más habituales por la Lotería de Navidad El cuerpo estatal lanza una serie de pautas a seguir para evitar caer en engaños

G. C. Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:38 | Actualizado 10:59h.

Los engaños a quienes juegan en el Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional son casi tan tradicionales como el propio sorteo. Por ello, cada año la Policía Nacional lanza una serie de consejos para evitar caer en cualquier tipo de fraude. Sobre todo, estas últimas semanas, cuando se incrementa notablemente la compra de décimos y participaciones. Un caldo de cultivo idóneo para aquellos que quieren hacer el agosto en diciembre a costa de la ilusión de que el Gordo llame a su puerta. Los fraudes pueden producirse de diferentes formas. Desde los relacionados con la compra de décimos hasta problemas a la hora de cobrar premios cuyo boleto comparten varias personas. También en internet, donde se puede caer en la venta de décimos falsos o supuestamente premiados, entre otros.

El decálogo de la Policía para evitar estafas en la Lotería de Navidad

1. Compra los décimos de Lotería para el sorteo solo en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online.

2. Si realizas tu compra en Internet, guarda los correos relacionados con ella y haz capturas de pantalla del la gestión si es necesario.

3. Desconfía de los mensajes que recibas informándote de que has sido premiado en un sorteo que desconoces y en el que no has participado.

4. Comprueba que tu décimo tiene el logo, el código y todos los elementos de verificación.

5. Cuando compartas Lotería con amigos o familiares, fotocopia el décimo e indica quiénes participan en esa compra y qué cantidad juega cada uno de ellos.

6. Procura conservar el boleto en perfectas condiciones, su deterioro podría darte problemas en caso de ser premiado, y recuerda que caduca a los tres meses.

7. Haz una fotografía de tu décimo o apunta en un sitio seguro el número, la serie y los elementos que te ayuden a identificarlo si lo pierdes.

8. Denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional la pérdida o robo de tu décimo, además de comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado.

9. Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi.

10. Y si no has caído en el fraude pero tienes datos sobre ello, infórma a la Policía Nacional y pon la correspondiente denuncia.

Estafas más comunes

También el cuerpo nacional enumera las estafas más habituales. «Uno de los métodos más comunes consiste en que la víctima recibe una llamada de teléfono, un mensaje de texto, un correo electrónico o un mensaje a través de redes sociales. Este mensaje supuestamente proviene de una institución de confianza a la que suplantan la identidad corporativa y nos comunica que hemos sido agraciados con un premio de un sorteo en el que ni siquiera hemos participado. La intención de los estafadores puede ser desde hacerse con nuestros datos privados –incluso bancarios- hasta solicitar una transacción económica a su favor en concepto de cuota para acceder al premio, o con cualquier otra excusa» explica en primer lugar.

En estos casos, recomienda «evitar llamar a cualquier número que nos indiquen –suele tratarse de teléfonos de alta tarificación-, seguir el enlace web que nos propongan con la excusa de proceder al cobro del supuesto premio y, por supuesto, realizar cualquier pago». «Cuando la comunicación se produce por escrito, podemos identificarlos también porque suelen cometer numerosas faltas de ortografía y tienen una deficiente redacción», indican.

La Policía Nacional recuerda que «la compra de billetes de Lotería puede convertirse también en una excusa para los estafadores». «Todos los décimos deben comprarse en lugares autorizados para evitar falsificaciones y, en todo caso, debemos comprobar que el boleto cuente el logo, el código, el sello de la entidad expendedora o que indique que se trata de un fraccionamiento autorizado», propone.

En ocasiones, «los delincuentes utilizan la red para simular ser vendedores autorizados a través de webs fraudulentas». «Las páginas oficiales de venta deberán disponer de una URL (dirección web) con los caracteres https, cuya «s» indica que se trata de una página fiable. Si no indican desde dónde se produce el envío postal de tu compra, el coste, un medio de contacto fiable con la empresa o la fecha de entrega, es posible que se trate de un intento de estafa», advierten.

Otra estafa conocida es el tocomocho, que «deriva de la expresión 'tocó mucho' y consiste en que la víctima es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo». «Le muestran incluso una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Si accede, le acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad no está premiada», expone la Policía. En estos casos, «las víctimas suelen ser personas de edad avanzada, pero aunque podamos pensar que es fácil identificar a los estafadores, se trata de auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles, por lo que puede ser fácil caer en la trampa».