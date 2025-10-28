Las personas que tienen prohibido comprar décimos de Lotería de Navidad 2025 El sorteo tendrá lugar el próximo lunes 22 de diciembre

G. C. Martes, 28 de octubre 2025, 17:24 Comenta Compartir

La tradición del sorteo de la Lotería de Navidad no es para todo el mundo. La costumbre de comprar y compartir décimos se encuentra enmarcado dentro de la Ley de Regulación del Juego (13/2011), el documento que marca los límites de este juego de apuestas. Desde quién puede participar hasta cómo se asegura la transparencia a la hora de asignar los premios. Por ello, hay ciertos colectivos a los que no se les permite participar.

La legislación trata de proteger la integridad de los grupos más vulnerables. El más evidente es el de los menores de edad. Aquellos que tengan menos de 18 años tienen completamente prohibido la compra y el cobro de los décimos. Se trata de una normativa que ha arrastrado cierta controversia por su laxitud. Sobre todo, a raíz de que en 2019 un adolescente de 15 años consiguiera adquirir un décimo premiado de El Niño.

Tampoco las personas incapacitadas en resoluciones judiciales podrán participar de forma directa, Deberán ser los tutores legales los que gestionen las compras y el cobro de los décimos. Tampoco tienen permitido jugar aquellas personas adictas al juego que se hayan dado de alto voluntariamente en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). Su finalidad es excluir de cualquier actividad relacionada con los juegos de azar a aquellos que pueden poner en riesgo su recuperación.

Por último, los profesionales del sector del juego no pueden comprar décimos para garantizar la transparencia del procedimiento. Los Empleados de la Comisión Nacional del Juego, sus directivos y familiares cercanos lo tienen estrictamente prohibid. También los trabajadores y accionistas de empresas operadoras de juegos de azar, que no pueden tomar parte de sorteos de sus propias entidades.

Para este 2025 el precio de los billetes se repite. Un décimo costará 20 euros, por lo que se eleva a 200 la composición de diez. La imagen que adorna el décimo es la obra pictórica 'La Natividad de la Virgen'. Un cuadro de Juan García de Miranda, un artista del barroco. De finales del siglo XVII, recrea el nacimiento de la Virgen María. Esta vez el 22 de diciembre, la fecha habitual de este juego, cae de lunes.

Esta edición constará de 198 series de 100.000 números, una cifra que un año antes fue de cinco series menos. Eso significa que también crece la cantidad de premios a otorgar. Serán en total 2.772 millones de euros en premio frente a los 2.702 de 2024. Los premios también mantienen sus cuantías.

-El Gordo: 4.000.000 euros por serie (400.000 euros por décimo).

-Segundo premio: 1.250.000 euros por serie (125.000 euros por décimo).

-Tercer premio: 500.000 euros por serie (50.000 euros por décimo).

-Cuartos premios: 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo).

-Quintos premios: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

En cuanto a Hacienda, se mantienen también las retenciones. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio de lotería están exentos. A partir de esa cifra, en el resto del montante se aplica un 20% de retención. Por ejemplo, un décimo de El Gordo agraciado con 400.000 euros se traduce en un ingreso para el ganador de 328.000 euros. Es decir, el fisco se llevaría 72.000 euros.