Los loteros piden subir el premio del Gordo a 500.000 euros a costa de subir el precio del décimo El sector recuerda que la cuantía lleva 14 años congelada pese a la inflación

G. C. Martes, 4 de noviembre 2025, 16:55 Compartir

ANAPAL, la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías, ha propuesto hoy aumentar la dotación del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de los actuales 400.000 a 500.000 euros por décimo, como medida estrella para recuperar el atractivo del sorteo y reforzar su peso simbólico. Eso sí, acompañado de una subida del precio del décimo. Actualmente, se embolsan 90 céntimos por cada uno que venden por 20 euros.

Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, ha recordado que hace catorce años que se mantiene el mismo premio Gordo de 400.000 euros. «Solo que antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso».

Según el INE, la variación del IPC desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2024 ha sido de un 26%, porcentaje en el que han subido los precios desde entonces. De esta manera, añadiendo ese porcentaje a los 400.000 euros para que El Gordo se actualizase conforme a la inflación, el primer premio de la Lotería Nacional debería rondar los 500.000 euros, es decir, el premio debería aumentar en 100.000 euros. «Queremos que el Gordo sea un premio que haga cumplir sueños y no sólo sirva para tapar agujeros», según Borja Muñiz.

Esta propuesta es una de las principales conclusiones de la encuesta sectorial realizada por la asociación y en la que han participado de cerca de 300 administradores de lotería de toda España, aportando una radiografía del sector basada en más de 9.300 respuestas.

Revisión del modelo

Y es que, uno de los aspectos más alarmantes de esta encuesta, presentada hoy en Madrid, se centra en la campaña de Navidad, pilar absoluto de la actividad de los administradores de lotería y el que cuenta con la comisión más baja de todos los sorteos. Borja Muñiz ha detallado que, de los 103 sorteos de Lotería Nacional al año, en 102 obtienen una comisión del 6% bruto. Sin embargo, en el de Navidad, «la comisión baja al 4 y medio», una penalización que afecta directamente al sorteo en el que más trabajan, invierten y recursos utilizan.

Este aumento del premio 'Gordo' en un 25% tendría que venir acompañado de una subida del precio del décimo, que permanece congelado desde 2002. Si la subida es de la misma proporción, ascendería de 20 a 25 euros. Algo que ya reivindicaron el pasado mes de septiembre. «¿Qué producto o servicio ha mantenido su precio estable durante las dos últimas décadas? Ninguno», ha explicado Muñiz.

Hace poco, a través de una entrevista en YouTube, un lotero desvelaba cuánto ganaban por décimo vendido. «De cada boleto de Navidad que cuesta 20 euros, el lotero solo ingresa 90 céntimos». El resto va directamente al Estado. Esa cifra responde a la comisión aplicada por la venta, de un 4,5% sobre los 20 euros de cada décimo. Para otros juegos como Primitiva, Bonoloto o Euromillones ese porcentaje es de un 5,9%. También se establece un umbral de pago de premios al 2,5% hasta 310.000 euros

Los gastos que genera el sorteo se traducen en pérdidas para los loteros. Además, desde ANAPAL se ha apuntado a la presión del canal digital como otra de las causas de la baja rentabilidad. «El Sorteo de Navidad ya no garantiza rentabilidad. La red de ventas está sosteniendo el juego público a costa de su viabilidad», ha apuntado en la misma línea Jorge Anta, vicepresidente de ANAPAL.

En este sentido, los resultados de la encuesta reflejan una unidad sin precedentes en torno a las demandas del colectivo: el 97% apoya la subida al 6% de comisión para el sorteo de Navidad, equiparándola con el resto de los juegos. «Equiparar las comisiones (+1,5 puntos) supondría un coste adicional para SELAE de aproximadamente 52 millones de euros al año (en caso de venderse toda la emisión)», ha insistido Jorge Anta. Una cifra que contrasta con los más de 2.100 millones de euros de beneficio que la empresa pública obtuvo en 2023, según datos del propio organismo.

Viabilidad

La encuesta «Radiografía de la situación actual del sector en España» revela que el 67% de las administraciones obtiene entre el 40% y el 80% de sus ventas anuales en las ventas del sorteo de Navidad, campaña que implica un esfuerzo adicional de recursos por parte de las administraciones: horarios más amplios o refuerzo de personal, entre otros. Sin embargo, esa intensidad de ventas no se traduce en beneficios proporcionales: casi la mitad del colectivo no crece o a penas se sostiene (44%) y un 15% ya se reconoce en riesgo directo. Se constata, de esta forma, una caída de márgenes y un modelo cada vez más exigente y menos rentable.

Los loteros avisan así de una situación de tensión económica generalizada entre los puntos de venta del canal físico. El 52,7% de los loteros ha visto caer sus beneficios este año. En este sentido, solo un 15,5% de los encuestados se considera rentable con margen de crecimiento y aunque la media de perspectivas de negocio para el cierre de 2025 se sitúa en un moderado 6,4 sobre 10, los datos muestran que el modelo actual no permite crecer ni sostenerse con seguridad para una parte creciente del colectivo.

Por todo ello, 7 de cada 10 loteros preguntados se muestra dispuesto a participar en campañas de visibilidad o movilización en defensa de la profesión si la situación no mejora. «Llevamos años cumpliendo, sosteniendo y defendiendo el juego público con cercanía y profesionalidad. Es hora de que se escuche a quienes estamos cada día detrás del mostrador», concluyen desde ANAPAL.

La red de administraciones, formada por más de 4.100 puntos de venta en toda España, comercializa la totalidad de los productos de SELAE. Da empleo a más de 12.000 personas y representa una pieza clave para garantizar el acceso seguro, responsable y presencial al juego público.