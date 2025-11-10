Un lotero desvela la muerte desconocida de Clive Arrindell, el 'calvo' de la Lotería de Navidad El fallecimiento del actor en 2024 no había trascendido en los medios de comunicación españoles

Gabriel Cuesta Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Es un personaje que cada año se recuerda en Navidad, pero cuyo fallecimiento en 2024 ha pasado completamente desapercibido hasta ahora. Resulta que ha sido un lotero de Murcia, el dueño de la administración de Loterías Perolo, el que ha destapado la noticia un año después: el actor británico Clive Arrindell, el 'calvo' de la Lotería de Navidad, perdió la vida el año pasado.

Su publicación ha tomado repercusión este viernes, cuando ha lanzado a su cuenta de Instagram un 'In memoriam'. «Hasta siempre a quien más ilusión supo regalar en España. Esta semana llega uno de los anuncios más esperados del año; al menos así lo era cuando él seguía con nosotros. Aunque ya no ocupe el papel principal, cada vez que se estrena el anuncio vuelve a ser protagonista. Falleció en el verano de 2024 y casi nadie habló de su muerte. Muchos siguen escribiendo como si continuara vivo; quizá sea lo correcto, porque la ilusión no debería desaparecer nunca. Así fue como nos enteramos de su partida», publicaba.

Su muerte ha pasado completamente desapercibida en los medios hasta ahora. Es la web oficial de UK Theatre, la organización que representa a los teatros y las artes escénicas en todo el Reino Unido, la que confirma la noticia. El nombre de Clive Arrindel aparece entre los recordados In Memoriam en la ceremonia de 2024.

El 'calvo' de la Lotería de Navidad marcó el clásico anuncio del sorteo, rodando sus spots entre 1998 y 2005. Fue el actor inglés Clive Arrindel quien le puso cara. Al ritmo de la banda sonora de 'Doctor Zhivago', aparecía en la pequeña pantalla con su semblante amable, su abrigo negro y su cabeza despejada. En en realidad, no era calvo, pero fue su cabeza rapada lo que le dio el gran éxito profesional de toda su carrera.

Cada año, Arrindell rodaba el anuncio durante una semana en España. Fue curiosamente su fama la que causó que terminara su contrato. «Ensombrecía la marca», consideraba la compañía en su momento. Después la suerte dejó de seguir al actor. Protagonizó un anuncio navideño de Pescanova en 2019, donde apareció con su abrigo negro y su calva característica, pero con bigote. También tuvo un leve cameo en la serie 'The Crown'. Llegó entonces «mala racha». «Mis padres murieron con más de 90 años, pero las tragedias de mis sobrinos han sido terribles», comentó en una entrevista a El Mundo en 2018.

La pérdida de los dos treintañeros le afectó a un gran nivel, teniendo dificultades para encontrar trabajo estable. «Yo soy tóxico para las relaciones de pareja, he tenido muchas novias y no me duran, de más joven las tenía porque me gustaba mucho el sexo, con la edad eso ha ido amainando y ahora casi me alegro de no haber tenido hijos ni creado familia directa», aseguró.